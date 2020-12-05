比特通創辦人梁永熹 洗黑錢及欺詐罪脫

被告梁永熹（36歲）原被控一項欺詐罪及4項洗黑錢罪，涉款約1120萬元。暫委法官黃士翔裁決稱，本案爭議在於被告和事主忻汝英在通訊軟件「密安訊」對話是否真確，因為兩人曾談及以比特幣兌換另一虛擬貨幣「大眾幣」；雖然控方認為紀錄全屬偽造，但對話內容與兩人的轉帳紀錄脗合，法庭信納紀錄真確。

官：被告電腦無掉包紀錄

黃官又稱，事主稱被告指示她將1000個比特幣存入「冷錢包」後，懷疑被告將冷錢包掉包，之後在電腦啟動程序以盜去比特幣，但被告的電腦沒有上述紀錄，所以拒絕接納事主的供辭。對於被告自辯稱，事件源於兩人以比特幣交換「大眾幣」，被告願意與事主蝕讓交易，只因虛擬貨幣不易兌換，而且被告想與事主所屬的集團維持合作關係，法官認為被告的解釋不無道理。基於控方沒有足夠證據證明控罪，法官裁定被告5項罪名不成立。

【案件編號：DCCC493/19】