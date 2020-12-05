石籬中轉屋擬2022年底清空

截至10月底，石籬中轉屋共有329戶585人居住，入住率18.8%。房屋署2015年作全面結構勘探，稱除非大規模修葺，否則兩座大廈不能持續使用至2022年後，因此今年9月底通過清拆，目標清空日期定為2022年12月。

倘城規放寬 可多500伙

房委會稱，若獲城規會放寬石籬中轉屋及毗鄰前石籬天主教小學用地的發展限制，建成單位數目將由1100個增至1600個，料2028年竣工。

房委會建議給現有住戶24個月通知期，其中103個先前獲豁免接受全面經濟審查，並符合獲配公屋資格住戶，可獲直接入住公屋資格；其餘住戶將安置入住屯門寶田中轉房屋，當中147戶符合「提前配屋計劃」，可提前最多12個月編配公屋。房委會建議增加代替編配公屋或中轉房屋的單身者及二人家庭津貼，單身者由70,700元增至79,310元；二人家庭由86,150元增至96,180元。

長者搬細屋計劃變恒常

另外，房委會去年推出鼓勵長者寬敞戶大屋搬細屋調遷試驗計劃，可享全免租金，經檢討計劃後建議恒常化，每年300個單位配額不變。