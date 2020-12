本報翻查土地註冊處文件,李桂華2013年以480萬元購入藍田麗港城一單位,翌年,涉及該單位的336萬元貸款由中銀香港承造一按,餘下144萬元由政府(Financial Secretary Incorporated)借出二按,李桂華「零首期」置業。反修例運動掀起後,去年有人勸說美國制裁香港官員,至今年4月,李簽署「Receipt on discharge of a charge」還清政府借出的144萬元,解除法定押記;他本月2日、即美國11月擴大制裁名單至包括其本人後,再簽署「Receipt on discharge of a charge」一筆過還清中銀香港承按貸款。

分別於今年8月及11月被美國列入制裁名單、並在港有樓宇按揭未還清的官員,包括律政司長鄭若驊、警務處長鄧炳強、警務處副處長(國家安全)劉賜蕙,以及李桂華,被列入名單後均已還清按揭。本報昨查詢李桂華有關做法是否與被美國制裁有關,警方回覆稱相關事宜屬私人事務,與工作無關。