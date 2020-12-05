9環團聯署促撤：政府漠視反對聲

林：人工島準備沒頂

9個環團及關注團體包括守護大嶼聯盟、長春社、綠色和平及香港觀鳥會等聯署，批評政府漠視社會反對聲音，促當局立即撤回相關填海計劃，停止破壞海洋生態，勿將本地公共財政陷於崩潰危機。未有聯署反對撥款的世界自然基金會香港分會亦發聲明稱，明日大嶼填海工程會對生態環境造成不可逆轉的破壞，且有理由懷疑政府稍後做環評研究，將無法作出有效評估，並給予「可接受程度」（Acceptable Level）的評價。

林超英表示，《施政報告》早前宣布香港走向2050年零碳排放目標，等於接受氣候變化和相關海水上升的事實，但另一方面政府計劃在海中填出「準備沒頂」的人工島，事前未有做可行性研究，擔心製造額外風險，令他感到費解。

黃偉綸：有信心可免損生態

立法會財委會昨討論明日大嶼撥款時，議員鄭松泰關注填海為環境帶來不能逆轉的代價。他說公眾除了關注項目成本太高，亦關注海洋是珍貴的自然資源，「填咗第一杯沙之後就返唔到轉頭」。他說填海對環境破壞是不能計算，而政府委託顧問做前期研究，只會計算成本及回報。他引述漁護署報告稱， 中華白海豚已連續5年絕迹大嶼山東北水域，問政府為明日大嶼做前期研究時，如何確保受影響生態不會消失。發展局長黃偉綸稱，前期研究包括環境影響評估，目的是避免影響生態及提出紓緩措施，「有信心可以處理得到」。