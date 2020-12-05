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財會33票贊成 兩反對兩棄權 明日大嶼5.5億前期撥款通過

【明報專訊】立法會財委會昨日繼續審議涉5.5億元的「明日大嶼」前期研究撥款，在財委會主席陳健波宣布對議員發言時間劃線下，昨晚投票表決，最終以大比數通過撥款。發展局長黃偉綸表示，明日大嶼6000多億元工程成本應不需全由公帑負擔，會研究不同融資方案，重申只需使用本地建築廢料和機砂填海。他承諾定期到立法會交代研究進度，並就填海範圍、交通走線設公眾參與活動。有團體關注政府稱毋須使用海砂填海是不可能，憂最終工程成本遠超6000多億元。

陳健波劃線 「非有反對派才限時」

財委會上周五開始審議明日大嶼前期研究撥款，昨續審議，至傍晚陳健波宣布劃線，於6時40分終止辯論。他說，決定劃線視乎議題討論時間、提問內容是否離題及重複等，「不是有反對派議員就有時限，無反對派就無時限」，認為財委會就明日大嶼討論近8小時「已差不多」。

財委會最後7時投票表決，以33票贊成，兩票反對及兩票棄權通過撥款，其中兩票反對來自非建制派的鄭松泰及醫學界陳沛然；民建聯何俊賢及新民黨容海恩則投下棄權票。

黃偉綸：不會6000億全公帑付

會研不同融資方案

會上多名建制派議員關注明日大嶼融資安排。商界（第二）廖長江關注政府會否採用公私營合作模式，及如何確保公眾利益。黃偉綸稱，明日大嶼6000多億元工程成本應該不需要全由公帑支付，要視乎研究對明日大嶼的財政、融資方案再作討論，強調本港過去無論在沙田第一城的發展權招標方案、「鐵路加物業」發展，抑或在交通基建使用「興建、營運、轉移（BOT）」都很成功，有信心當這些方案成熟並推出時，市場應該有興趣。

黃又稱，若明日大嶼引入公私營合作模式，將設機制審視確保透明、公平；又指按經濟顧問以2018年價格估計，明日大嶼的商業零售樓面每年可為本港帶來1410億元經濟收益，保守估計賣地收入亦逾7000億元。他說，初步評估明日大嶼2034年入伙，屆時道路接駁差不多完成，但因鐵路工程較複雜，未必能於同年提供。

多名議員關注政府不先發展新界棕地而選擇大規模填海。黃偉綸稱，交椅洲填海成本每呎約1400元，與現時新界收回棕地每呎1308元發展成本相若，但發展棕地需安置及補償現有經營者，部分新界土地亦因環境限制難作高密度發展。

新民黨葉劉淑儀引述工程界及機管局消息稱，機場三跑工程面對填料不足問題，本地建築廢料不足應付，機砂難完全取代海砂，最終機管局需向台灣購買海砂，質疑黃偉綸「無講真話」，質問明日大嶼面臨填料不足時政府如何處理。黃稱，隨着填海技術改變，加上三跑及東涌東填海工程後，廣東已有穩定機砂供應，重申明日大嶼填海只需使用本地建築廢料和機砂，毋須海砂，其中本地建築廢料佔逾半。

黎廣德：不用海砂填「不可能」

公共專業聯盟政策召集人黎廣德表示，以明日大嶼的工程時間表及填海規模，本地建築廢料最多佔十分之一，不足應付，質疑政府誇大，並稱不用海砂填海是不可能。他稱，近年愈來愈多國家重視環境，對海砂有嚴格限制甚至禁用，未來政府採購海砂成本只會上升，憂最終工程成本遠超6000多億元，又指填海規模達1000公頃，變相只有內地大企業才能「食得起」，以現時香港處處受制內地、處被動角色下，質疑未來政府難有效監管內地企業。公民黨副主席譚文豪估計，明日大嶼最終需花費逾1萬億元，令政府財政出現赤字。

相關字詞﹕黃偉綸 交椅洲 填海 通過撥款 財委會 明日大嶼

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