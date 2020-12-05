入境處佩槍倡毋須警批 泛民質疑趁機擴武 現青山灣羈留中心人員配防暴裝備 須個別申請

倡修入境例武器例 稱加快審核聲請

現時青山灣入境事務中心用作接收逾期居留者的羈留中心。保安局向立法會提交的《2020年入境（修訂）條例草案》文件顯示，派駐該中心或在緊急情况派往增援的入境處人員，現時獲配備的胡椒噴劑及37毫米口徑防暴槍等防暴裝備，需個別向警務處長申請豁免批准才可管有，亦需依靠懲教處提供訓練。入境處亦正考慮向他們提供鋼製警棍，屬《武器條例》下管制的武器。

局方指出，為減輕入境處及警務處處理相關申請的行政負擔，建議修訂《武器條例》及《火器及彈藥條例》，授權入境事務隊管有該等武器。修例後，入境處可更靈活調派人手及自行訓練。

前線：未聞全民佩槍 料處理青山灣武裝

立法會議員陳恒鑌認為，草案尚未進入首讀階段，局方更未在立法會講解，要先了解出發點及原意才下定論，他認為若是以安全為由，向有關人員派發鋼製警棍可接受。保安局長李家超2018年曾稱，為加強管理羈留設施，考慮修例授權入境處人員亦可管有槍械、彈藥等。有前線入境處人員稱，未聞部門要實行全民佩槍，估計修例現階段是處理青山灣入境事務中心人員的武裝配備。

立法會前議員林卓廷質疑，修例是「項莊舞劍，意在沛公」，表面上是處理酷刑聲請者，但該批人為數不多，亦非「窮兇極惡」者。他說，在反修例運動後及《港區國安法》生效下，整個大趨勢是擴展武裝力量，提升入境處的武力使用，令日後警方欲再徵召特務警察時，可在懲教署及海關外多一個使用槍械部門選擇。另一前議員譚文豪亦認為政府應解釋清楚這個決定的動機，又指出除了警察外，其他政府部門亦已有一定程度的武力裝備應付日常工作，過多裝備反令其更危險，不排除通過修例後會製造「缺口」，「會唔會演變到凡係公務員就可以有（警棍）？」

逾期逗留黑工最高增至囚3年 僱主囚10年

文件又稱，根據現時法例，逾期逗留者如因非法工作被捕，現時只可控違反逗留條件，最高罰款5萬元和監禁兩年。修例建議有關情况可受《入境條例》檢控，一經定罪最高罰款5萬元和監禁3年。另外，修例建議提高現時僱用非法勞工的僱主的罰則，由最高罰款35萬元和監禁3年，提升至最高罰款50萬元和監禁10年。

另外，現時酷刑聲請人獲至少49日，包括法例規定的28日，另加行政方式給予的21日，填妥並交回表格。修例建議縮短至法定的28日，如有需要仍才以行政方式進一步延長期限。而不同意入境處審核結果的人可向上訴委員會上訴，修例建議上訴委員會的口頭聆訊通知期縮短為少於28日，但不得少於7日。局方將於本月16日向立法會提交《條例草案》首讀、二讀。

局方指出，截至今年10月31日，滯留香港作酷刑聲請者有約1.3萬人，當中尚待入境處審批的有312人，尚待上訴委員會決定的有1766人，而等待司法覆核的聲請被拒者則有8324人，棄保潛逃、在囚或還押候審等有1324人。