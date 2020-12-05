受害人入稟索償3警 子望雙親「盡快走出陰霾」

事主患適應障礙 區議員稱有好轉

郭㙟豐透露，事主現時情况及傷勢比最初事件未揭發時已好轉好多。另外事主今年1月已入稟區域法院向3警追討賠償，林卓廷表示，事主已有法律團隊協助民事官司。

林卓廷又感謝事主及其家人不斷頂着壓力挺身而出，因事件反映警隊有不少害群之馬，以為沒鏡頭便可濫權，武力對待被捕者，事主只是醉漢也遭虐打至如斯地步，更難想像過去一年多有多少年輕人遭嚴重武力對待。

林卓廷促注意操守：勿只鏡頭前「扮文明」

林續稱，事件帶出一個重要的法律原則，就是當警察看見同袍有違法行為時，須立即阻止而非視而不見，不然等同縱容和串謀，或會被視為公職人員行為失當，奉勸各紀律部隊留意操守文化，不要只在鏡頭前「扮文明之師」。

控方案情早前提及，事主入院時手腳只有輕度紅印，但案發後不久兩度接受身體檢查時，發現他身體多處受傷，包括右手指間關節活動能力下降、左下胸壁瘀傷、右膝擦傷及瘀傷等，同年12月確診患上適應障礙症，出現情緒低落、難以入睡、對事情提不起勁、容易感到煩燥、覺得無助及社交退縮的情况，更會偶爾回想起案發時被3名被告襲擊時情况。