受害人入稟索償3警 子望雙親「盡快走出陰霾」

【明報專訊】62歲退休事主鍾志華去年6月在北區醫院發生被3名時任警員虐打事件，控方案情曾披露，事主身體多處受傷，半年後更確診患上適應障礙。事隔近一年半，3警定罪候判，事主沒到庭聽審，兩名兒子透過民主黨立法會前議員林卓廷及北區區議員郭㙟豐發表聲明指出，鑑於3名被告均已為所犯錯誤承擔後果，受到法律制裁，「希望爸爸媽媽盡快走出陰霾」。
事主患適應障礙 區議員稱有好轉
郭㙟豐透露，事主現時情况及傷勢比最初事件未揭發時已好轉好多。另外事主今年1月已入稟區域法院向3警追討賠償，林卓廷表示，事主已有法律團隊協助民事官司。
林卓廷又感謝事主及其家人不斷頂着壓力挺身而出，因事件反映警隊有不少害群之馬，以為沒鏡頭便可濫權，武力對待被捕者，事主只是醉漢也遭虐打至如斯地步，更難想像過去一年多有多少年輕人遭嚴重武力對待。
林卓廷促注意操守：勿只鏡頭前「扮文明」
林續稱，事件帶出一個重要的法律原則，就是當警察看見同袍有違法行為時，須立即阻止而非視而不見，不然等同縱容和串謀，或會被視為公職人員行為失當，奉勸各紀律部隊留意操守文化，不要只在鏡頭前「扮文明之師」。
控方案情早前提及，事主入院時手腳只有輕度紅印，但案發後不久兩度接受身體檢查時，發現他身體多處受傷，包括右手指間關節活動能力下降、左下胸壁瘀傷、右膝擦傷及瘀傷等，同年12月確診患上適應障礙症，出現情緒低落、難以入睡、對事情提不起勁、容易感到煩燥、覺得無助及社交退縮的情况，更會偶爾回想起案發時被3名被告襲擊時情况。