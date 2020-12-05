北區醫院病房毆打案 官裁違警員基本責任 未阻同袍虐羈押漢 警公職失當罪成

兩人早前認罪 3被告12‧18判刑

3名被告依次為歐國偉（26歲）、鄧文謙（25歲）和林易昇（31歲），同被控一項藉公職作出不當行為罪。前兩人在案件開審當天認罪，第三被告不認罪受審。案發時首、次被告為上水警區巡邏小隊軍裝警員，第三被告則為大埔警區偵緝警員。警方回覆本報查詢稱，案中其中一人正停職，其餘兩人分別已離職及遭終止聘用，警方會於司法程序完成後按既定程序再跟進。另外今年1至10月共38名正規警員被捕。

警：一人停職 兩人離職解聘

控方指出，去年6月25及26日翌日，當時62歲事主鍾志華因被捕及醉酒被送入北區醫院紊亂病人休息室「7A房」，3名被告進入房間後，不認罪的第三被告林易昇曾用手背打了事主的臉兩次，隨後首、次被告歐國偉和鄧文謙在林的面前掌摑事主時，林一直表現冷靜，故認為他們是有共識地共同行事。另案情又稱，歐、鄧兩人曾徒手拔事主腳毛、以手及警棍襲事主下體等，林當時不在房內。

林則在庭上辯稱，當時身處角度看不到歐和鄧施襲，更因正低頭思考及留意電話有否訊息，以為歐及鄧只是分別在喚醒事主及替事主抹掉嘔吐物。

被告稱看手機未察虐 官：CCTV不見手機

法官陳仲衡裁決時指出，基於林在病房的位置、與事主的距離，以及林承認曾聽到「啪」一聲並見事主震了一下，可肯定林案發時並非認為歐在喚醒事主。陳官又稱，林的證供與警方錄影會面時的陳述互相矛盾，例如林只曾在庭上稱進病房是為拘捕和警誡事主，卻未曾在錄影會面談及；此外閉路電視片段亦不見林手中有電話，認為林的證供情節毫不真實，裁定非誠實可靠證人。

陳官形容，歐及鄧於林在病房其間對事主的行為，是「不折不扣的非法和惡意襲擊」，且軍裝警員當值期間襲擊一名在警方羈押下的人是嚴重罪行，林在病房逗留期間，目擊歐及鄧襲擊事主，他作為警員絕對有責任制止事件，惟他故意和蓄意沒制止事件及不拘捕歐鄧二人，也沒向上級或警方報告案發時房內發生的事。

陳官指出，林的行為完全背棄和不履行他的警務職責，不但沒制止犯法行為，更不顧事主離開病房，絕對是可招致罪責的失當行為，認為林違背作為警員的基本責任，裁定罪名成立。

【案件編號：DCCC20/20】