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回應眾志三子黎智英案 美卿斥港府「政治檢控」

【明報專訊】前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥及成員周庭，因煽惑他人參與未經批准集結等罪被判入獄。另外，壹傳媒集團創辦人兼主席黎智英涉欺詐罪，法庭拒絕他保釋，即時還押。美國國務卿蓬佩奧周四（3日）發聲明表示，對港府「政治檢控」支持民主的人，感到震驚。他批評港府利用法庭來遏止和平異議，形容這是威權的標誌，亦再次顯示中國共產黨最大的恐懼，是人民的言論及思想自由。

「昔自由體制惠港 鼓勵和平倡議」

蓬佩奧表示，香港過去受益於自由開放體制，這種體制鼓勵黃之鋒、周庭、林朗彥與黎智英作出和平的倡議行動。他稱中共剝奪港人的基本權利，而他們奮力抵抗的努力將永存歷史，作為人類精神的見證。他強調，美國會與全球盟友及伙伴，繼續維護香港人的權利和自由，與香港人及中國人民並肩同行。

港府：干預中國內政 港澳辦促停「打氣」

特區政府發聲明反駁美國國務院聲明，指對方毫無根據指稱香港存在「政治檢控」，絕非事實且別有用心，意圖干預中國內政，重申法官不受政治審查，香港司法獨立受《基本法》保障。

港澳辦發言人強烈譴責美英等國家少數政客肆意詆譭司法機構就黃之鋒等3人依法判決，批評是干擾破壞香港法治和司法獨立，又警告其立即停止「為反中亂港分子撐腰打氣的錯誤行徑」。

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