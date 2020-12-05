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林卓廷：預咗坐監不流亡 續留港抗爭

【明報專訊】立法會前議員許智峯前日宣布流亡，並退出民主黨，昨日從丹麥飛往英國會合家人，他接受丹麥傳媒訪問時形容離港是艱苦、改變一生的決定，會繼續為不能發聲的港人發聲。與許同涉屯門公園案的民主黨林卓廷昨日表示，自己不會流亡，已有心理準備入獄，希望繼續留港與其他人一起抗爭。

飛倫敦會合家人 許智峯：續為港人發聲

許智峯前日接受丹麥傳媒DRTV訪問，主持提到他會前往英國倫敦會合家人。許智峯表示，想確保家人安全後為港人發聲，形容離開香港是艱苦、改變一生的決定，自己從未想過，又說會繼續為不能發聲的港人發聲，形容這是他的終生使命，不會放棄為香港的民主、自由奮鬥。對於丹麥政府拒絕接見，許智峯表示失望，認為對方受壓，指會面或令丹麥政府感到尷尬，盼丹麥能進一步為香港人權發聲。

保安局：棄保潛逃「羞恥虛偽膽怯」

保安局昨發聲明，不點名地嚴厲譴責公然棄保潛逃的逃犯，「是羞恥、虛偽和膽怯的逃避」。聲明指外國政客對棄保潛逃的行為表示支持，是蔑視法治，政府予以強烈譴責，又批評這些政客「眼中只看政治紅利，無視公義」。另外，保安局引述報道稱有人去年底曾發起眾籌，說如涉及欺詐或洗黑錢等罪行，執法部門會嚴肅依法處理。

胡志偉昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，對許智峯的決定感到突然但理解。他稱早前聯絡許智峯查詢其行程時，對方亦只轉述facebook內容回應。胡志偉認為，過去日子可見政府如何利用司法程序逼迫抗爭者，當公平審訊都成疑問時，或令許智峯有新的想法。

有數案在身的林卓廷在同一節目稱，早前許智峯曾透露將赴丹麥出席環保會議，但不知道他有流亡的決定。林認為流亡是困難的決定，自己不會流亡，亦已和太太說了「預咗坐監」，他稱這是「自己揀的路」。

本身是大律師的建制派「班長」廖長江認為，許智峯違反保釋條件流亡，將影響類似案件的被告申請保釋，做法亦向批出保釋的法官和司法制度「重重打了一巴掌」。

相關字詞﹕立法會 許智峯 流亡

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