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片播4次周母抽泣 周父：距真相邁一步

【明報專訊】死因裁判官前日透露發現「關鍵片段」，昨早旁聽死因研訊的市民比往日更多，旁聽席及記者席都坐滿人。裁判官指示播片後，法院關上大部分燈光，所有人屏息靜氣，等待從未曝光的片段。裁判官提醒眾人「留意畫面右上角」，一個黑影在灰白色的停車場墮下。原片播放兩次之後，裁判官說「要放大少少睇」，於是播放近鏡片段兩次。閉路電視片段沒有聲音，只有庭內周梓樂母親的抽泣聲傳入咪高峰。

旁聽席偶傳驚嘆聲 有人抱頭哭泣

開庭前10分鐘，周梓樂父母已進入法庭，周母多次取紙巾抹眼，丈夫輕拍她手臂。當死因裁判官高偉雄指示法庭播片，周母即再取紙巾抹眼。播片期間，周母的抽泣聲一度傳入咪高峰，周父顯得相對冷靜。庭上重覆播放黑影墮下的過程，旁聽席偶爾傳來驚嘆聲，亦有人抱頭哭泣。

周父離開法庭時，記者紛紛上前包圍他發問。周父說「心當然不開心，見到個仔最後一剎那嘅鏡頭」，但他作為大男人，自然不會當眾哭泣，只知道妻子近兩日心情不太好。周父認為片段為死因研訊帶來進展，「好似真係有突破，距離真相邁進一步」，但他不敢評論警方翻查片段是否有疏忽，認為言之過早。至於警方事隔一年再蒐證，會否擔心找不到證據，周父平淡地說：「冇得驚啊𠵱啲，咁排到一年後先開庭……要相信囉」。

（死因研訊第15天）

（反修例風暴）

相關字詞﹕閉路電視片段 周梓樂 死因研訊 科大學生墮樓

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