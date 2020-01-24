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庭播「關鍵片段」 見停車場黑影墮下 警曾稱CCTV不見停車場 官：相信黑影為周梓樂

【明報專訊】科大學生周梓樂死因研訊第15天，庭上昨首度播放疑似周在尚德停車場A墮樓一刻的片段。警員曾稱一年前檢取廣明苑的閉路電視，發現沒拍下涉事停車場，惟死因裁判官早前翻看影片，從中找到「關鍵片段」。片段可見，一個黑影從停車場墮下，裁判官表示「相信黑影就係梓樂跌落去」，周母一度在旁聽席抽泣。此外，裁判官發現接載周梓樂送院的救護員證供與片段時間「唔太脗合」，將消防處列為本案有適當利害關係者。

東九龍總區重案組偵緝警員魏冠傑曾於本周三（2日）作供。根據魏撰寫的調查報告，警方去年11月中下旬，兩度向廣明苑保安取得屋苑全部外圍及出入口位置的閉路電視片段。代表周梓樂家屬的大律師鄭淑儀當時問及該批片段有否拍到涉事停車場，表示「家屬只是想了解一下」，而非質疑警方。魏回應「我哋都想（拍攝得到），我哋都想調查到呢件事」，但稱片段中看不到停車場情况。

黑影附近未見其他人

畫面時間不準 待專家計時差

死因裁判官高偉雄昨早甫開庭即表示，他從廣明苑的閉路電視發現「關鍵片段」，為免引起公眾猜測，決定在庭上播片，並提醒周梓樂父母與陪審團，片段可能引起不安。庭上播放的是廣明苑廣新閣地面的2號閉路電視鏡頭，畫面右上角顯示一個黑影從高處跌下，黑影附近未見其他人，片段未清晰顯示事發的停車場樓層。畫面顯示，事發一刻為去年11月4日凌晨零時51分37秒。

裁判官表示，畫面時間並非實際時間，死因庭將安排專家計算時差，但「相信黑影就係梓樂跌落去」。裁判官強調，基於最新證據，警方已着手調查停車場附近的屋苑閉路電視，以及製作閉路電視分佈的地圖；死因庭將要求警方蒐證，亦希望屋苑管理公司及業主立案法團配合。

救護車停泊時間不脗合 消防列利害關係者

裁判官又稱，有片段顯示涉事救護車A344停泊及離開的時間，與救護員早前的證供「唔太脗合」。故此，裁判官已去信消防處長，將消防處正式列為死因庭有適當利害關係者，視乎消防處會否派法律代表列席。

裁判官將案件押後至下周二（8日），稱有望完成所有調查工作。死因研訊原定歷時25日，裁判官表示對研訊進度「審慎樂觀」，但提醒陪審團要有心理準備，案件可能需時更長。

【案件編號：CCDI932/19】

明報記者

（死因研訊第15天）

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕死因研訊 周梓樂 閉路電視片段 廣明苑 尚德停車場 科大學生墮樓 反修例運動

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