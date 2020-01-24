【Emily】民署籲會議延期防疫 唔提供場地服務 深水埗區議員Zoom開會 官員缺席

【明報專訊】新冠病毒疫情近日反彈，疫情期間，唔少人開會都改喺網上，深水埗區議會噚日都用Zoom召開環境衛生事務委員會會議。委員會主席覃德誠話，周一（11月30日）收到通知，民政署以疫情為由，希望會議延期，亦唔提供會議室或秘書服務。覃德誠話，因為委員會非常關注區內環境衛生問題，加上睇過深水埗《會議常規》，未見否定網上會議，所以就用Zoom開會。不過噚日就無官員代表出席。
民記議員在席 促官員交代動議獲通過
覃德誠仲喺fb直播會議，睇番有超過3700觀看次數。除咗民主派區議員，民建聯劉佩玉、何坤州都有出席會議，劉佩玉提出相關部門冇出席點確保符合法定人數等疑問，但都出席咗約兩小時會議。喺會議尾聲，民主黨袁海文動議，話舉行網上會議並無群眾聚集風險，對政府部門不出席感到遺憾、要求交代原因；動議獲一致通過，何坤洲亦在場；劉佩玉就已離開。
楊彧：問網上開會 民署不置可否
深水埗區議會主席楊彧話，過去兩次大會都有議員向秘書處查詢網上會議可行性，但秘書、民政總署都不置可否，只係提出點確保合法出席人數等疑問，佢認為技術問題都已經處理咗。佢話疫情新常態下，政府部門、學生一早熟習網上會議，認為區議會非常脫節，佢又讚兩個建制派議員「同我地（哋）一樣急市民所急」。