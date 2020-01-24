【Emily】民署籲會議延期防疫 唔提供場地服務 深水埗區議員Zoom開會 官員缺席

民記議員在席 促官員交代動議獲通過

覃德誠仲喺fb直播會議，睇番有超過3700觀看次數。除咗民主派區議員，民建聯劉佩玉、何坤州都有出席會議，劉佩玉提出相關部門冇出席點確保符合法定人數等疑問，但都出席咗約兩小時會議。喺會議尾聲，民主黨袁海文動議，話舉行網上會議並無群眾聚集風險，對政府部門不出席感到遺憾、要求交代原因；動議獲一致通過，何坤洲亦在場；劉佩玉就已離開。

楊彧：問網上開會 民署不置可否

深水埗區議會主席楊彧話，過去兩次大會都有議員向秘書處查詢網上會議可行性，但秘書、民政總署都不置可否，只係提出點確保合法出席人數等疑問，佢認為技術問題都已經處理咗。佢話疫情新常態下，政府部門、學生一早熟習網上會議，認為區議會非常脫節，佢又讚兩個建制派議員「同我地（哋）一樣急市民所急」。