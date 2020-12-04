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港聞二

有線就裁員手法致歉 稱編採方針不變

【明報專訊】有線新聞部周二裁員約40人，中國組全組及港聞組16人集體辭職，有線新聞昨發聲明稱，裁員名單由4名新聞部管理層及人事部商議定下，與各部組主管的溝通可做得更好，又列出3項承諾，包括編採方針不變、未來兩年新聞部不再裁員和減薪，以及積極提拔有潛質同事。有現職有線員工反駁管理層的「承諾」，稱被裁員工中包括「有潛質」員工，又稱日內仍有同事相繼請辭，估計留下的港聞組員工僅餘8人或將會更少。

名單4管理層偕人事部商定 列3承諾

新聞及公共事務副總經理謝燕娜和許方輝，以及新聞總監陳興昌和李臻昨聯署以「香港有線新聞有限公司」發聲明，稱受經營困難、社會狀况和疫情影響，必須重組架構、削減成本，已向管理層爭取把影響減至最低，但遺憾仍有約40名同事要離職。聲明對新聞部架構重組的處理手法，以及個別令人感冒犯的言論深感抱歉。聲明又稱，獲管理層作3項承諾，包括編採方針不變、未來兩年新聞部不裁員亦不減薪，並積極提拔有潛質的員工。

現職：倘真感冒犯 應與同事對話

有現職有線新聞員工批評，昨早例會4名管理層沒提及有關聲明，僅由外事部電郵聲明至新聞部，「真是很體現到『加強溝通』」。該員工又稱，4人若真心覺得說話令人感冒犯，應走出房間與同事對話，「會否比經外事部發聲明更有用？」港聞組有24名員工，16人周二集體辭職，即只餘8人，據該員工了解，港聞組及其他組近兩日也有人辭職，未知確實人數。

對於聲明承諾，該員工反駁，4名管理層加入有線3個月已兩度裁員，「不需要他們改變編採方針，新聞內容已有一定影響」；對管理層稱會提拔有潛質員工，該員工說，是次名單正正包括有潛質員工，包括《新聞刺針》全組被「剷起」，反問聲明「真有說服力？」

相關字詞﹕集體辭職 裁員 有線新聞

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