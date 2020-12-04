周庭申保釋 周三訊 張達明：控罪刑罰相稱否可商榷

稱「未經批准集結」屬和平 不同「非法集結」

對於今次判刑，港大法律學院首席講師張達明在商台節目《在晴朗的一天出發》稱，最值得商榷的是控罪與刑罰是否相稱，他稱今次3名被告遭控的「未經批准集結」，與「非法集結」不同，後者有引致暴力、破壞社會安寧的擾亂秩序行為，前者性質是和平集結，受《基本法》的和平集會自由權利保障，過往甚少控告，「即使告，法庭都會輕判」。

張達明質疑，今次裁判官將許多不和平的情節，視為黃之鋒等人的責任，違反了法律原則，「其他人的行為，他（眾被告）未必知情，若知情卻又做，（律政司）便應控告非法集結、暴動罪」。

「未經批准集結」昔多罰款作結

翻查資料，過往涉及未經批准集結的案例多以罰款作結，律政司甚至不起訴或以證據不足為由撤控（見表）。翻查立法會會議紀錄，前議員張文光2000年曾提及，回歸3年香港有8000多宗集會遊行、當中300多宗無預先申請，但政府絕少提出檢控。

不過，目前不少民主派人士分別因組織去年8月18日「流水式遊行」及今年六四燭光集會，而被控「組織及參與未經批准集結」、「煽惑他人參與非法集結」等罪。

支聯會主席李卓人稱，現時背負4宗案件、共約9項控罪，均為煽惑、組織或參與未經批准集結，自言看到日前判決結果，裁判官可將量刑起點提高至15個月，「心理準備上會坐久一點」，慨嘆法律作為政治打壓工具，「我們打贏（官司）也難、輕判也難」。

孭多案泛民：或需「久坐」 佩洛西批京毁自治

民陣召集人陳皓桓稱，現約有11條控罪在身，自言看到前日判決後，刑期預計上調不少，如全部罪成兼分期執行，刑期或高達5年，「過往不用坐（牢），只是罰錢」。他亦稱，內地不少維權者均遭重判高達10年，「爭取民主並非這麼容易，你以為不用坐（牢）？」

黃之鋒案持續引起國際關注，美國眾議院議長佩洛西批評，中國重判年輕民主派人士令人震驚，反映北京只會鎮壓異見者、破壞曾向港人承諾的自由與自治，稱美國國會兩黨、兩院均嚴正關注黃之鋒獄中受虐（mistreatment）的指控，包括遭單獨囚禁，並呼籲所有世界各地熱愛自由的人均指控今次不公判刑。