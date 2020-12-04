「推動國安教育」 有官校列關鍵項目

下學年中一自行收生程序展開，家庭與學校合作事宜委員會出版《中學概覽》提供中學資訊及學校發展方向。本報翻閱中學概覽，其中位於深水埗區的官校九龍工業學校於「四個關鍵項目的發展」一欄列明學校會以全校參與模式推動價值及國安教育，各科組透過不同的學習活動，向學生灌輸正確價值觀。

13校列基本法教育

至於《基本法》教育，據本報統計，最少13間學校把基本法教育納入「關鍵項目發展」之一（見表）。據教育局現時要求，學校須在初中的中國歷史、歷史、生活與社會及地理科，3年共調撥51小時教授基本法；無開設生活與社會科的學校，也可把當中15課時按校情滲入德育及公民教育或校本綜合人文課程教授。

香港布廠商會朱石麟中學於關鍵項目列明，初中會透過成長課教授基本法、生涯規劃等課程。該校張副校長回覆查詢稱，該校初中生每周會上一節成長課，主要為價值觀教育，基本法教育是其中一部分。她說，校方主要運用官方基本法教材套，過去雖經歷社會事件，但該校學生沒特別抗拒基本法教育，「學生都是當學習內容」。至於未來會否加強基本法元素，她說目前課程都「幾均勻」，而校方一早已訂定每節成長課課題，若特別遷就某一課題，或會忽略其他價值觀教育元素，故會按當局規劃的課時，「無特別把他（教育局所訂）的課時調多了或調少了」。

校長會：「有教材指引後 仍需時掌握內容」

中學校長會署理主席連鎮邦稱，基本法教育已開展數年，各校視乎辦學特色、學生需要有不同校本做法，主要是「滲透」式加入正規課程及學習活動；而國安教育方面，目前教師培訓才剛展開，之後有教材及指引後，仍要容讓教育界有時間掌握實際內容推行。