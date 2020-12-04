教局函中小學：首要培育守法同理心 有校長稱一直有教 以反修例推論欠守法意識「不通」

教育局昨公布，將上述兩個價值觀加入課程，且是首要培育的價值觀和態度。局方稱，該建議由課程發展議會在10月提出，會持續提供學與教資源和教師培訓，支援學校推行相關價值觀教育工作，培育學生正面價值觀和態度。

局方：課程發展議會提出 續供教學資源培訓

局方又稱，學校可因應辦學理念、校本情况、學生需要等規劃整體課程，設計合適的價值觀教育及學習活動。局方昨為學校提供多個教學資源（見表）及建議學習活動。教材包括講述要學生遵守校規、犯事承擔責任，亦有教材引導學生尊重別人，引孟子曰：「愛人者，人恆愛之。敬人者，人恆敬之。 」

教協：人際關係更值關心 教聯：刻不容緩

輔導教師協會主席、中學校長何玉芬說，價值觀教育學校一直做、努力做，有時社會有誤解，以為非列於課程文件的事學校就不做，對此有點無奈。她又說，去年屬特殊環境，不同年齡港人因社會狀况而極度不滿，以偏離常規甚至違法方式表達訴求或情緒，但此非社會長久以來狀態，以單一社會事件推論學生欠守法意識並「不通」。她又說，學校推動價值觀教育責無旁貸，而家庭及社會亦會影響學生價值觀。

教協副會長葉建源稱，政府或因很多學生在社會事件被捕，而認為守法意識有問題，但他接觸的學生之中，守法意識無大問題。葉稱，疫下其他學生問題更值得關心，例如學生長期在家，即使上學亦要戴口罩，影響與同學交流，學校或需助他們建立人際關係。他質疑，疫情期間守法及同理心是否對學生最重要的價值觀。

教聯會主席黃錦良說，去年社會事件對法治精神有很大衝擊，很多年輕人「走上違法道路」，守法的價值觀教育刻不容緩，要先行先做。黃又稱，守法及同理心列為首要培育價值觀和態度，與支援學生疫下情緒並無矛盾，兩者可同時做。