港聞

港聞二

研連結八達通 取消費用餐地址

【明報專訊】資科辦總監林偉喬透露正與八達通研究合作，將八達通付款用餐的食肆地址資料分享予安心出行。有IT業界認為，八達通內有大量個人資料，若向安心提供資料，最壞情况可能會比對到八達通號碼及個人行縱，變相被監控。

林偉喬說，資科辦正與八達通研究，取得用家同意後連接八達通與安心出行程式，當用家到食肆以八達通付費後，食肆地址會傳送到程式，減省出入食肆掃描二維碼過程。林表示首先要取得用家同意，程式亦要記錄個人八達通資料，另外亦要知道八達通紀錄是否可提供食肆的地址資料，因不少連鎖餐廳共用一個帳戶，並非以分店地點為單位。

被問若連接八達通會否增私隱疑慮，林強調程式不取個人資料只取出行紀錄，計劃仍處構思階段，未有推行時間表。

八達通發言人稱，剛與資科辦初步接觸及探討技術可行性，有進一步資料將公布。

稱八達通含大量私隱

IT界：最壞情况變相被監控

資訊科技界選委、數據科學家黃浩華認為，程式不應連接八達通，形容政府想法「得人驚」。他說八達通內有大量涉及私隱的資料，如乘車、住所、消費。他說，要連接八達通最基本要輸入卡號，最壞情况下可能會比對到八達通號碼及行蹤，變相被監控。

此外，政府正研究在程式中加入高風險地區地圖，標示用家曾到過地方，讓用家了解該地區是否屬高風險，再決定是否檢測。

相關字詞﹕監控 八達通 創科線 資科辦 安心出行 創科線

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