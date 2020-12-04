港聞

港聞二

安心出行減索權限 資科辦盼更多人用

【明報專訊】政府上月中推出「安心出行」應用程式，讓市民記錄出行場所以了解曾否接觸確診者，程式被質疑索取過多權限，引起私隱憂慮。程式上周六（11月28日）更新，索取權限由15個減至7個，包括具爭議的「讀取USB內容」、「查看Wi-Fi連線」。政府資訊科技總監林偉喬承認，已取消的權限並非必須，認為修改後可令更多人下載。

1.4萬食肆已申二維碼

政府上月推出安心出行，強制餐廳及表列場所申請場地二維碼。林偉喬表示，已有4.5萬個公私營場所申請二維碼，包括1.4萬間食肆，並已向相關執法部門如食環署、民政處等，提供已申請二維碼的場地名單，方便跟進。根據食環署資料，全港約有1.68萬間食肆可供堂食。林又表示，全港約有3萬個表列處所，相信大部分已申請二維碼。

林偉喬說，安心出行下載量有30萬次，強調「程式不涉私隱問題」，稱用家毋須登記個人資料即可使用。他說，從社會反應、程式意見反饋中知道不少人質疑程式索取權限，「既然有concern（疑慮），我們就修改」。Android版本上周六更新，索取權限由15個減至7個（見表）。

林偉喬承認，已取消的權限並非使用程式必須，刪減後不影響主功能，盼修改後更多人下載。他又透露，下周程式會再更新，屆時市民可查閱個人出行紀錄，並協助用家離開或切換場所後，自動紀錄已「離開」。

有指安心出行要全港逾半人使用才有效，林反駁稱若採用Apple或Google的藍牙自動偵測方案，才須過半人使用；但安心出行成效在於場所紀錄，即使不用程式，衛生部門仍可口頭向確診者查詢其曾前往的地方，比對用家出行紀錄後，使用程式的人就可獲風險通知，「你有用就即時受惠」。

明報記者 林穎茵

相關字詞﹕感染風險通知 創科線 安心出行 創科線

上 / 下一篇新聞

病人住瑪嘉烈半月無隔離 出院始初確 許樹昌料只驗一次走漏 39病人職員檢疫
病人住瑪嘉烈半月無隔離 出院始初確 許樹昌料只驗一次走漏 39病人職員檢疫
廚師病發5天仍上班 疑傳染同住跨境司機
廚師病發5天仍上班 疑傳染同住跨境司機
中大試劑疑受污染 19市民須重新檢測
中大試劑疑受污染 19市民須重新檢測
澳門購3疫苗供選擇 最快明年上旬 港府未交代採購種類 無回應可否自選
澳門購3疫苗供選擇 最快明年上旬 港府未交代採購種類 無回應可否自選
兼職醫生憶疫下訪老人院：久別家人 沉默老伯再聞妻聲淚盈眶
兼職醫生憶疫下訪老人院：久別家人 沉默老伯再聞妻聲淚盈眶
邀業界做檢疫酒店 政府保證五成入住
邀業界做檢疫酒店 政府保證五成入住
張祺忠囚終身 官指冷血殺妻 求情稱不符性格 辯方：執業40載最不幸案件
張祺忠囚終身 官指冷血殺妻 求情稱不符性格 辯方：執業40載最不幸案件
偕妻「長命契」擁5物業 大狀：法例可阻施害者繼承 須親屬入稟
偕妻「長命契」擁5物業 大狀：法例可阻施害者繼承 須親屬入稟
急症醫：梓樂無用手撐地 料墮下前已失意識
急症醫：梓樂無用手撐地 料墮下前已失意識
官稱午膳發現「關鍵片段」 提早散庭
官稱午膳發現「關鍵片段」 提早散庭
區議員阻差罪脫 官：曾拉走毆警者勸冷靜
區議員阻差罪脫 官：曾拉走毆警者勸冷靜
機場400億10年基建 無人車駁港珠澳橋東涌
機場400億10年基建 無人車駁港珠澳橋東涌
林天福：入股珠海機場非象徵式 足參與決策
林天福：入股珠海機場非象徵式 足參與決策
三跑填海月底完成 如期2022啓用
三跑填海月底完成 如期2022啓用
研連結八達通 取消費用餐地址
研連結八達通 取消費用餐地址
「陳志雲」智破電騙 助警擒「女特務」
「陳志雲」智破電騙 助警擒「女特務」
教局函中小學：首要培育守法同理心 有校長稱一直有教 以反修例推論欠守法意識「不通」
教局函中小學：首要培育守法同理心 有校長稱一直有教 以反修例推論欠守法意識「不通」
「推動國安教育」 有官校列關鍵項目
「推動國安教育」 有官校列關鍵項目
周庭申保釋 周三訊 張達明：控罪刑罰相稱否可商榷
周庭申保釋 周三訊 張達明：控罪刑罰相稱否可商榷
有線就裁員手法致歉 稱編採方針不變
有線就裁員手法致歉 稱編採方針不變
10多熱心人抬車 救出捲車底老婦
10多熱心人抬車 救出捲車底老婦
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民署籲會議延期防疫 唔提供場地服務 深水埗區議員Zoom開會 官員缺席
【Emily】民署籲會議延期防疫 唔提供場地服務 深水埗區議員Zoom開會 官員缺席
【Emily】判刑前公開信 周庭：本來招募緊生日禮物……
【Emily】判刑前公開信 周庭：本來招募緊生日禮物……
【Emily】援1.8萬人次 612基金結餘1765萬
【Emily】援1.8萬人次 612基金結餘1765萬
【Emily】賽馬會援失業者 推免費網上訂餐服務
【Emily】賽馬會援失業者 推免費網上訂餐服務
【Emily】白雪仙膺榮譽博士 馬時亨上門頒
【Emily】白雪仙膺榮譽博士 馬時亨上門頒
【Emily】李梓敬話搞藍色經濟圈抗衡黃圈
【Emily】李梓敬話搞藍色經濟圈抗衡黃圈