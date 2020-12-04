安心出行減索權限 資科辦盼更多人用

1.4萬食肆已申二維碼

政府上月推出安心出行，強制餐廳及表列場所申請場地二維碼。林偉喬表示，已有4.5萬個公私營場所申請二維碼，包括1.4萬間食肆，並已向相關執法部門如食環署、民政處等，提供已申請二維碼的場地名單，方便跟進。根據食環署資料，全港約有1.68萬間食肆可供堂食。林又表示，全港約有3萬個表列處所，相信大部分已申請二維碼。

林偉喬說，安心出行下載量有30萬次，強調「程式不涉私隱問題」，稱用家毋須登記個人資料即可使用。他說，從社會反應、程式意見反饋中知道不少人質疑程式索取權限，「既然有concern（疑慮），我們就修改」。Android版本上周六更新，索取權限由15個減至7個（見表）。

林偉喬承認，已取消的權限並非使用程式必須，刪減後不影響主功能，盼修改後更多人下載。他又透露，下周程式會再更新，屆時市民可查閱個人出行紀錄，並協助用家離開或切換場所後，自動紀錄已「離開」。

有指安心出行要全港逾半人使用才有效，林反駁稱若採用Apple或Google的藍牙自動偵測方案，才須過半人使用；但安心出行成效在於場所紀錄，即使不用程式，衛生部門仍可口頭向確診者查詢其曾前往的地方，比對用家出行紀錄後，使用程式的人就可獲風險通知，「你有用就即時受惠」。

明報記者 林穎茵