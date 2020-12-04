三跑填海月底完成 如期2022啓用

料2024年3跑道系統運作

林天福表示，海砂問題已經解決，現在正進行跑道鋪設、新機場大樓、旅客捷運系統和高速行李輸送系統等，2022年內將會有新跑道使用。屆時，現時運行中的北跑道會停止運作，以便進行工程，至2024年3條跑道將一起運作。

機場三跑項目造價1415億元，主要工程是在現有機場島以北填海拓地約650公頃，約相當於34個維多利亞公園或100個灣仔會展新翼人工島的面積。工程資金來自3種融資方式，包括2015年起停止向政府派發股息10年並保留溢利、徵收機場建設費及借貸。

林天福：還清債務方停收建設費

被問及新冠疫情打擊航空業會否影響三跑的經濟效益評估，林天福表示，機場三跑等工程屬10年以上的長遠計劃，他對航空業很有信心。至於旅客在疫情下減少，有否影響收取旅客建設費融資的時間表，林天福說，雖然近期訪港旅客大跌，但2017/18年度旅客較預期多，要觀察多一兩年才能確定，而機管局會到還清債務時才停收建設費，希望距離2030年的目標不要太遠。