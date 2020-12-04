林天福：入股珠海機場非象徵式 足參與決策

林天福昨午會見傳媒時表示，香港機場承包大灣區內75%國際航空貨運，內地現有238個機場中只76個機場擁國際航線，香港與珠海機場車程為70分鐘，透過珠海機場可開拓160個內陸機場，吸納國際空運空間。機管局自2006年以合約形式管理珠海機場，為何要入股？林天福表示，入股可參與更多，機管局不會象徵式入股，但無意成為大股東，會「合乎比例」入股，足以參與珠海機場發展，但現商討中不能透露太多。

另外，香港機場亦與東莞合作，設立東莞「香港國際機場物流園」和三跑填海區「空側海空聯運貨運碼頭」，東莞貨物直接運到香港機場上機，林天福表示可省回一半成本和三分之一物流時間，預計明年試行。

專家：暫未見入股有直接受惠

中大航空政策研究中心副主任袁志樂認為，疫情對航空業打擊屬短期，若2023/24年回復至疫前水平，即使三跑初期用量未及預期，對日後發展及競爭力有重要作用。他表示，港人到內地二三線城市會選擇深圳機場，暫時看不到入股珠海機場後會直接受惠。