機場400億10年基建 無人車駁港珠澳橋東涌

另外，亞博館將展開第二期發展，將設全港最大可容2萬人的室內表演場，冀與鄰近航天城產生協同效應，令機場成為吸引旅客新地標。

料2027啓用 視乎立法進度

特首林鄭月娥上周發表《施政報告》提出鞏固香港國際航空樞紐地位，除建議入股珠海機場（見另稿），亦提及發展機場城市。機管局昨公布落實各項目進度，包括興建行人及行車天橋「航天走廊」，連接香港口岸及航天城；航天走廊採用無人駕駛系統方便旅客往來。林天福昨會見傳媒表示，除航天走廊外，無人駕駛運輸系統會伸延至東涌市中心，全長3.8公里，他未透露造價，只稱或由第三方承辦，車費將與其他交通相若。路段預計2027/28年啟用，視乎無人車的立法進度。

翻查資料，機管局今年7月向環保署提交工程項目簡介，直接申請環境許可證，環保署今年8月31日批出許可。簡介顯示航天走廊長約850米，工程預計2021年底展開，2024年底前啟用。香港運輸研究學會資深會員熊永達表示，無人駕駛系統載客量不多，認為是度身訂造「方便旅客出東涌購物」，預料收費會較公共交通為高。

香港口岸人工島建自動停車場

全球最大 方便旅客轉機

林天福表示，香港口岸人工島上會發展兩個自動化停車場，提供3000車位。車停在停車場指定位置後，自動化系統會把車移入車場，取車時座駕會被移到上車處。其中一個停車場會提供「park and fly」服務，澳門和珠海旅客駕車來港後，毋須入境，坐穿梭巴士經港珠澳大橋分岔的封閉行車橋，直接到禁區登機離港。另一個停車場則以「park and visit」模式運作，讓遊客駕車來港後，入境遊覽航天城和市區；兩個停車場預料將成全球最大自動化停車場。

興建中的航天城會有多項發展計劃，林天福希望航天城成為旅遊新地標，吸引廣東省以外和東南亞旅客，項目將包括全港最大的室內娛樂區和綜合購物、餐飲、娛樂設施，於2022至2025年分階段落成，當中預留土地興建多間酒店。