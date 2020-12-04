區議員阻差罪脫 官：曾拉走毆警者勸冷靜

許銳宇：不應敵視衝突現場區議員

許銳宇（32歲）原被控去年7月14日在沙田新城市廣場，故意阻撓在正當執行職務的警署警長葉克勤。他稱判決還了他一個公道，因他當日只是履行區議員的職責調停，又籲警方不應視在衝突現場出現的區議員都帶有惡意。

官稱兩接觸輕微 未礙執行職務

溫官裁決稱，片段顯示被告與警署警長葉克勤有兩次接觸，第一次是當防暴警員打算拘捕一名示威者時，示威者不斷掙扎，其間示威者衝向被告，捉住他的警長亦撞到被告；第二次則是當警長扯住一名示威者身上的衣服布碎時，撞到被告。

溫官續稱，被告第一次被撞後已立即後退；至於第二次接觸，警長作供時無提及細節，即使被告碰到警長的前臂，亦只是輕微及短暫，被告已立即離開，沒影響到警長執行職務，更遑論對警方造成阻礙。

溫官表示，被告當時手持大聲公，又曾拉走攻擊警察的人，明顯對警察沒惡意，裁定他罪脫。

【案件編號：STCC3744/19】

（反修例風暴）