急症醫：梓樂無用手撐地 料墮下前已失意識

稱傷勢重 早5分鐘到「都變植物人」

醫生梁子恆憶述，去年11月4日凌晨2時1分在急症室接收周梓樂，被告知傷者倒臥在停車場2樓地下，懷疑從4米高位置墮下。梓樂到院後一分鐘，梁已即時啟動「trauma call」，召外科、腦外科、骨科及麻醉科醫生共同治理「一個好嚴重的創傷病人」。他說，梓樂當時血壓上壓為169，下壓為82，脈搏一分鐘45下，是脈搏偏低但血壓高，加上梓樂呼吸吃力，是髗內壓很高的臨牀表徵。

經檢查後，梁子恆發現梓樂的右方顳骨、蝶骨、顴骨及枕骨，即鼻腔對上顱底有嚴重骨折。他解釋，梓樂所受的創傷連「堅硬的頭骨都受不住力，令頭骨底部都有骨折」，又說頭部右側大型血塊令腦部向左及向下移動。梓樂右邊髂骨骨折並有出血，而經放射科檢查，發現右邊肺部有小型氣胸（俗稱「爆肺」），需插喉放氣。梁又稱梓樂貧血，內出血是最大成因。

頭部重創 或硬物撞頭再墮下

研訊主任問梁子恆能否判斷梓樂受傷前是清醒或不省人事？梁推斷梓樂有可能是不省人事，因年輕人墮下時會有自然反應用手撐地而擦傷，「唔會用頭直接撞地下」，但梓樂四肢未見類似傷勢，亦沒有變形或骨折。他又說即使跳樓的人都會有類似傷勢。主任追問梓樂身上有否客觀證據？梁稱梓樂沒飲酒或濫藥，其他情况則要視乎有否目擊證人或片段能講述他當時的精神狀態。他又說，梓樂有可能是受硬物撞擊頭部後失去知覺再墮下，但他無法判斷頭部傷勢如何造成。

警問或失平衡未及反應

醫生：4米高反應時間足夠

代表警方的大律師熊健民問傷者有沒有可能是失平衡，反應不及而沒有手腳支撐自己、頭部着地？梁子恆表示由椅子掉下的短時間內人都可做反應，由4米高跌下有足夠時間。熊亦問有否可能梓樂曾有反應，但瘀傷未即時浮現，梁說他當晚治理梓樂個半小時仍未見瘀傷。不過，梁同意梓樂可在墮下後一段時間才失去知覺。

有救護員早前在死因庭指出，前往周梓樂受傷位置時兩度遇車阻路，但認為僅多花數分鐘。梁子恆在熊大狀盤問下稱，梓樂頭部受創一刻「已決定他可康復的機會」，即使早到5分鐘「可以生還都會變成植物人」。

在熊大狀追問下，梁補充稱如果能早點減輕其顱內壓，或對存活機會好點；不過他受重大創傷，「唔會預期好似之前嘅後生仔咁行得走得」。梁亦同意即使早5分鐘到院，對其存活機會不會有很大影響，「因為都係咁差」。

未見吸催淚彈迹象 無灼傷燒傷

另外，早前有警員於死因庭承認當晚曾將催淚彈射入肇事停車場。梁子恆說，若傷者吸入催淚彈，眼、喉嚨等會有紅腫，聽診時會有氣管收窄發出的聲音。但他當晚在梓樂身上看不到相關迹象，而其他醫生為梓樂插喉時亦無反映氣管有問題。

但梁補充，吸入催淚彈的症狀會在30分鐘後消失，因此不知周梓樂較早時情况。他亦指出周梓樂身上沒有任何子彈如催淚彈、橡膠彈打中的傷痕，亦沒有被灼傷或燒傷。

【案件編號：CCDI 932/19】

（死因研訊第14天）

（反修例風暴）