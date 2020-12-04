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偕妻「長命契」擁5物業 大狀：法例可阻施害者繼承 須親屬入稟

【明報專訊】案件審訊期間，控方質疑張祺忠殺妻動機源於金錢爭拗。張其後在自辯透露，與妻子陳慧文於1994至2012年以「長命契」購入5個物業和一個車位，部分位處西半山豪宅地段，現時估計總值逾6400萬元。有執業律師指出，雖然法例上當其中一方遭另一半殺害，施害者可能無法繼承被害者財產，但關鍵是必須交由死者親屬採取主動權入稟。

共值逾6400萬元 4單位仍在按揭

公開資料顯示，張祺忠夫婦最先於1994年以745萬購入干德道慧豪閣一個698呎單位，其後2009年以約862萬購入羅便臣道信怡閣1058呎單位、2010年以850萬元購入列堤頓道嘉華大廈約900呎單位、2011年以約672萬元購入牛池灣峻弦758呎單位，以及於2012年以278萬元購入皇后大道西景賜大廈約300呎單位。

據張祺忠自辯所述，除慧豪閣已供滿外，其他物業仍在不同銀行承造按揭。物業估價網站顯示，慧豪閣單位升值至1583萬元，信怡閣單位升值至1831萬元，峻弦單位則升至1089萬元，嘉華大廈和景賜大廈兩個單位估值共1916萬元。

執業律師蘇文傑指出，一般而言夫婦以「長命契」持有物業，意味另一半身故後，業權將轉移至在生的另一半。

不過，當其中一方遭另一半殺害，死者同時無設立遺囑和委派遺囑執行人下，子女或其他親人可根據《法律修訂及改革（綜合）條例》的「喪失權利規則（the forfeiture rule）」入稟，阻止施害者繼承被害者的財物，但民事法庭無法主動介入，必須交由死者的親屬採取主動權。

相關字詞﹕喪失權利規則 長命契 謀殺罪 機械工程系 港大 張祺忠 副教授涉殺妻

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