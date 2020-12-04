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張祺忠囚終身 官指冷血殺妻 求情稱不符性格 辯方：執業40載最不幸案件

【明報專訊】香港大學機械工程學系副教授張祺忠（圖）前年8月在港大宿舍用電線勒斃妻子，陪審團早前大比數裁定謀殺罪成。代表張的資深大律師夏偉志昨在高等法院求情時形容，本案屬他執業40年以來，最不幸和悲傷的案件，更與張的溫和性格不符。法官彭寶琴表示，就算張的性情多溫和，他當時冷血謀殺結婚30年的妻子，對他自己、妻子以至整個家庭而言屬悲劇，最終依例判處張終身監禁。

被告張祺忠（56歲）早前否認約於2018年8月17日謀殺妻子陳慧文（終年53歲）。他同時承認誤殺和阻止屍體合法埋葬罪，但控方不接納誤殺罪認罪，陪審團以大比數裁定他謀殺罪成。張昨出庭時神情平靜，原本較稀疏的頭髮全被剷去，亦不時相隔犯人欄望向到場支持的友人。

盼官報告特首助日後刑期覆核

辯方資深大律師夏偉志表示，明白法庭就謀殺罪的判刑只有終身監禁的選擇，但當被告服刑約10年，長期監禁刑罰覆核委員會一般會覆核有關刑期，認為本案有不尋常的情况，希望法庭按《刑事訴訟程序條例》第67B（2）條，考慮以書面形式向特首報告，說明有關情况。

夏偉志求情時形容，被告並非冷酷、邪惡和暴力的人，多幅家庭照亦反映被告一家過往的愉快時光，惟案發時被告患抑鬱症，長期承受心理虐待，當日有些事令他突然失控，認為本案與被告的性格不符，籲法庭接受他沒預謀和計劃下犯案。

求情信352聯署 讚溫和慷慨

夏偉志又呈上被告的親人、朋友、舊同事和學生為被告撰寫求情信，稱當中包括社會上德高望重的人，聯署達352個，形容被告樂於助人、待人慷慨和溫和。

法官彭寶琴判刑時指出，從被告的朋友、港大學生，以至傑出學者撰寫的求情信可見，他們均認為被告為人無私、熱情、願為學生奉獻，以及受人喜愛和尊敬，但謀殺屬最嚴重罪行，被告當時有意奪取他人的寶貴生命，判刑只有終身監禁的選擇。

阻合法埋屍判囚28月

彭官形容，就算被告性情多溫和，從陪審團的裁決可見，他當時冷血謀殺結婚30年的妻子，無論他當時為金錢抑或其他理由殺妻，結果對他的妻子、他自己，以至整個家庭而言均屬悲劇。

彭官又說，被告先後將妻子的屍體藏於行李篋和木箱，並向警方報稱妻子失蹤，令屍體在案發後11日才被發現，行為為關心死者的人帶來假希望和痛苦，故判他早前承認一項阻止屍體合法埋葬罪入獄28個月。

【案件編號：HCCC292/19】

相關字詞﹕終身監禁 阻止合法埋葬屍體 謀殺罪 副教授涉殺妻 張祺忠 機械工程系 港大

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