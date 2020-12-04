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邀業界做檢疫酒店 政府保證五成入住

【明報專訊】在專家多番要求下，政府有意籌備指定酒店，供海外留學生回港過聖誕時檢疫。旅遊界立法會議員姚思榮表示，政府昨發信邀請酒店及單幢式賓館申請成為指定酒店，政府保證有五成入住率，不足五成會津貼房價七成或每房最多600元。

姚思榮表示，指定酒店可自訂房價，由檢疫者自付。政府「包底」方案包括房價七成，或每晚每間房補貼600元，價低為準，若酒店入住率不五成，便以其中一個方案包底。姚又稱，政府與酒店至昨早一致決定，會分區安排專車送抵港者直達其預訂的指定酒店。

不足五成會「包底」 不能接「街客」

根據邀請信，酒店須本周五前回覆。姚補充，衛生署稍後會確認酒店的防疫措施，政府期望本月中開展計劃，酒店須為檢疫者提供三餐，檢疫者14日內不得離開房間，不能有人探訪，職員除協助登記入住及退房，毋須接觸檢疫者。酒店不能再接「街客」，公眾不能進入酒店，包括餐廳等。據邀請細則，酒店須提供單次使用的房匙，亦要監察閉路電視及巡查，確保無檢疫者離開房間。

姚又稱，暫定兩個月檢討一次，酒店與政府要簽兩個月死約，其後改為生約，一個月前通知雙方即可協議退出。

帝盛酒店集團被指有意參加，本報昨向集團查詢，至截稿前未獲回覆；食物及衛生局亦沒回覆。

港大感染及傳染病中心總監何栢良估計，香港在10月底至11月初開始爆發第四波，前日離世的尼泊爾婦在檢疫完畢前已有病徵，但沒通知衛生防護中心，其後兩度求醫都沒檢驗。其中一名家人傳染期期間曾到尖沙嘴星光行快餐店進食，附近有「酒吧群組」，估計此家庭為第四波源頭。他又稱，檢測樣本質素至為重要，「指定酒店是有用的，但要安排有人採樣」，加上要在檢疫者解除檢疫前填健康申報，確保不會走漏個案。

（疫情第四波）

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