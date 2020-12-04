澳門購3疫苗供選擇 最快明年上旬 港府未交代採購種類 無回應可否自選

明報記者

澳門衛生局長李展潤前日在立法會表示，全球研製的新冠疫苗均未通過第3期臨牀試驗，暫只能緊急使用，相信只會為前線人員或需到外地的人接種。他說澳門政府洽購的140萬劑滅活疫苗料明年上半年到澳；核糖核酸疫苗暫未有到貨日期；病毒載體疫苗估計明年下半年供澳。他稱3種疫苗要選擇哪一種，當局會向市民宣傳，由市民決定。

何栢良估計早與疫苗公司接洽

本港食物及衛生局昨回覆稱，目標是採購至少兩款來自不同疫苗製造商及不同疫苗平台的候選疫苗，但無回應港人可否選擇疫苗種類。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，港府對新冠疫苗公布資料不多，澳門行政一直比香港快及仔細，估計早期已與疫苗公司接洽並簽署合約，故能短時間內有疫苗。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜稱，市民不能在公營醫療機構選特定疫苗，但在私營機構有選擇，情况如流感疫苗計劃，「無理由處理手法有唔同」。據他所知，政府未知能否分配疫苗予私家醫生，或需時討論。

被問市民擔心內地疫苗成效，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，衛生署要把好關，監察疫苗安全及成效，並展開公眾教育，讓市民了解其安全性及生產過程，釋除疑慮，若六至七成人口打疫苗才可達群體免疫。

食衛局曾稱11月中至下旬有新一批約8.5萬劑流感疫苗到港，衛生署昨公布已向參與「疫苗資助計劃」的私家醫生分配減活噴鼻式流感疫苗，政府會為醫生提供每劑100元的資助，但無交代所涉疫苗數量。

流感疫苗到港 醫生：熱潮回落沒取貨

家庭醫生林永和稱，署方早前問他需否額外獲取100劑噴鼻疫苗，但他主要服務50歲以上市民，並不適合接種該疫苗，故沒取疫苗。他形容，今年接種流感疫苗的踴躍程度較去年高出3倍，其診所每年訂約1500針，今年早於11月中缺貨，往年都是1、2月才無貨，可見今年打針人數眾多，每日仍有市民查詢，他亦相信學生停課會轉至私家醫生處打針。林說很多藥廠表明今年流感針無貨，噴鼻式疫苗才有貨，相信政府對流感針短缺都「愛莫能助」。西醫工會會長楊超發亦沒取噴鼻式疫苗，因其診所「本身夠貨」。他表示，10月較多人打針，但熱潮回落，成人打針人數與往年相若。他說因韓國出現打針後死亡個案，父母擔心子女安危，導致今年他負責的幼稚園學童接種人數減七成。

（疫情第四波）