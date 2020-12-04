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中大試劑疑受污染 19市民須重新檢測

【明報專訊】屬衛生防護中心外判化驗所的中文大學，疑試劑在處理過程中受到污染，19名市民需重新採樣檢測。衛生防護中心向受影響的19名市民致歉。中大醫學院回覆，就事件對有關市民引起的不便，深表歉意，事發後已即時採取跟進措施，包括銷毁涉事試劑、重新檢視工作流程、並提醒工作人員應留意事項，避免同類事件發生。

衛生防護中心昨公布，轄下公共衛生化驗服務處12月2日晚上接獲香港中文大學通報，其化驗室在處理中心外判病毒檢測的19個深喉唾液樣本時，懷疑試劑在處理過程中受污染，已立即停驗該19個樣本。中心已聯絡為該19名市民做病毒檢測的私家醫生，盡快安排重新採集樣本檢測。

衛生防護中心表示，中大化驗所及時發現和通報事件，有關化驗結果沒有影響已確診和初步確診的病人，會繼續與中大跟進事件，檢視相關流程，避免同類事件再次發生，以及確保檢測結果準確。衛生防護中心又向19名受影響者致歉。

專家：輕微污染 可增病毒信號億倍

據了解，事件由同批19個樣本的化驗結果異常發現事件。香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，由於核酸檢測涉及「擴增」過程，即使試劑只受到很輕微污染，例如跌入微量病毒，經擴增後病毒信號亦可增加數以億倍，影響檢測結果。除了恆常的實驗室質量控制措施，亦靠化驗師監察化驗結果會否有異而發現污染。

在「防疫抗疫基金」的支持下，衛生署與香港大學和中文大學的醫學院合作，由兩間醫學院新增檢測設備及相關人員提供新冠病毒病檢測服務，為期12個月，衛生防護中心會將部分樣本交予兩所大學化驗室檢測。據了解，根據協議中大每日為中心提供500個樣本化驗，不限於向私家醫生求醫後提交的樣本。

（疫情第四波）

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