廚師病發5天仍上班 疑傳染同住跨境司機

3確診者曾到紅館 當時有演唱會

此外，根據衛生防護中心昨晚最新公布資料，昨日確診的3名病人均到過俗稱紅館的香港體育館，兩女一男最後到訪日期為11月28日，但衛生防護中心昨記者會上沒交代詳情。紅館於11月22至29日曾舉行「張敬軒x香港中樂團《盛樂》演唱會2020」。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，一名在旺角「御滿屋日本料理」壽司部任廚師的33歲男子確診，他在11月25日病發，至30日最後上班，食肆9名壽司部員工要檢疫，其餘職員要驗病毒。本報昨致電御滿屋查詢，無人接聽。

張竹君：壽司高危 疫下應少吃

張竹君表示，該廚師為日前深圳通報屬輸入個案、60歲中港貨車司機的同住家人，由於廚師較貨車司機早病發，相信他傳染司機家人的機率較高。被問確診者曾處理刺身等食物，會否增加食客感染風險，張稱視乎患者有否注意手部衛生，而壽司屬高危食物，疫情時應盡量避免進食。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，暫未有證據顯示，新冠病毒會經消化道感染，但如廚師噴出的飛沫若落餐碟上，食客接觸後或會交叉感染。

另外，東華三院李潤田紀念中學一名30歲女教師確診，東華三院發言人表示，女教師任教中二、中三及中五共7班，校方已即發信通知全校家長，盡早替學生驗病毒，教職員亦陸續檢測。

日出康城地盤群組再增5人染疫，歌舞群組增21人，以及一名司機，曾駕駛多輛的士；本港過去3日至少4名的士司機確診。對於歌舞群組增長人數減，張竹君稱昨有31宗源頭不明，不少患者無病徵，難言疫情或歌舞群組受控，反而顯示病毒滲透社區每個角落。

張：病毒滲透社區每個角落

張竹君昨主動提到，11月由內地抵港、在深水埗寓所檢疫的44歲女子，經港大分析其病毒基因排序，與本港第四波的病毒基因相似，屬本地感染。

美心發言人稱，一名中菜部員工初步確診，前日最後上班，曾到利園園中鴨子和尖沙嘴星光行潮庭，兩分店會停業。據悉患者為中菜部高層簡志鈞。此外，一名駐守新界指揮及控制中心的37歲女警察通訊員昨初步確診，她12月1日病發，同日求醫，最後上班日為11月30日，工作毋須接觸公眾。機管局一名工程承辦商員工初確，12月1日最後上班，相關工程已暫停。

一名82歲、有長期病的女患者於12月1日因發燒、肺炎及敗血性休克入院，留醫深切治療部，至昨晚離世，本港染疫死者增至111人。

（疫情第四波）