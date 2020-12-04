病人住瑪嘉烈半月無隔離 出院始初確 許樹昌料只驗一次走漏 39病人職員檢疫

昨增90確診 31源頭不明3月新高

昨增90宗確診，包括31宗源頭不明，創3個多月來新高，並有60多宗初步確診，包括一名瑪嘉烈醫院82歲女病人。她於11月14日因發燒、氣喘、痰涎阻塞入隔離病房，當時鼻咽和咽喉拭子樣本檢測為陰性，11月16日轉到普通內科病房，接受抗生素後病情好轉，至11月27日再轉到該院荔景大樓內科病房接受復康治療。院方於12月2日為女病人安排出院再做鼻咽和咽喉拭子樣本檢測，結果呈初步陽性，病毒CT值為27，且血液驗出抗體陽性。

原住安老院 240院友職員檢測

33名曾與女病人住同一病格的病人列作密切接觸者，當中4人因自身疾病已離世，14人出院，另15人仍留院，檢測呈陰性。有10名職員為女病人抽痰時無穿合適裝備需檢疫，另24名醫護需醫學監察。葵盛東護理安老院有150個院友和90職員要檢測。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，女病人沒與任何確診者住在同病格，不排除她入院前或入院後感染，病人所屬病房已停收症。

禮賢會葵盛東護理安老院李院長向本報表示，昨午已收集深喉唾液樣本。他稱沒員工及院友出現病徵，近期亦沒家屬探訪；院友亦不能外出，除非是必要的覆診，其他覆診已延期。他補充，院舍兩層分別由不同員工照顧。

許樹昌：抽痰霧化 鄰牀病人或感染

中大呼吸系統科講座教授許樹昌相信，瑪嘉烈病人在社區感染的機率較高，估計有院舍員工感染後沒病徵，將病毒傳入院舍。對於該病人入院時出現病徵但驗出陰性，許樹昌相信事件由於院方「只驗一次而走漏」。他解釋，患者感染新冠病毒後或破壞氣管等組織，同時受其他細菌感染，處方抗生素可令細菌感染的病徵消退，但他認為如患者肺片進展緩慢或未退燒，應繼續為病人驗病毒。

此外，許樹昌表示抽痰屬霧化程序，過程會產生小飛沫，造成局部空氣傳播；如醫護沒戴N95等全套個人防護裝備會有感染風險，病牀距離較近的病人亦可能染疫。

出現爆發的東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍，昨再增2名院友確診，群組累計至46宗，感染率約84%。百樂護老院亦新增1院友確診，累計2宗。就多間院舍爆疫，社署回覆稱，傷健營和亞博的臨時檢疫中心可容納約520人，至昨接收了131人檢疫。

前日6間公立醫院內科病牀爆滿。劉家獻表示，由於目前疫情嚴峻，並預期更多港人會於聖誕從歐美回港，或增輸入個案，醫管局將逐步調整服務，騰空二線病房接收確診病人。他說由於近期年長確診者多，局方會減少可能需用到深切治療部的非緊急手術，集中應對疫情，望市民諒解。

明報記者

（疫情第四波）

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