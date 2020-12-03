【Emily】不滿裁員 區議員新服務：教街坊cut有線

觀塘區議員王偉麟就分享點樣網上cut有線，包括google搜尋「cut有線」、進入有線用戶登入畫面，登入並撳「終止服務」就得，仲上載埋每個步驟嘅截圖。

鍾錦麟：高層擁抱大灣區「由他吧」

此外，亦有唔少人分享對有線新聞嘅記憶點滴。西貢區議會主席鍾錦麟自言屋企電視長播有線新聞，又形容自己係「麻煩的觀眾」，經常向有線員工反映、希望更正不準確嘅內容，包括報道錯用西貢區議員照片，甚至曾更正話陳同佳唔係365日未返台灣自首，而係366日。

鍾錦麟形容，喺呢個乜都講求速度嘅世界，有線新聞堅持畀觀眾思考空間，「令人憤怒的，是高層對苦苦維持這個台的人不尊重」。佢話有線新聞自啟播以來代表一個時代、代表香港一段歷史，對於高層要擁抱大灣區、專訪特首林鄭月娥同警務處長鄧炳強，「便由他吧，反正我無續約，平日又幫落好多人cut有線」。