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公營屋5年建10萬伙 差長策目標5萬

【明報專訊】公營房屋持續供不應求，運房局昨交代2020/21至2024/25年度公營房屋建設計劃，稱未來5年共興建10.13萬個單位，包括7.05萬個公屋及3.08萬個資助出售單位，但仍較長策目標欠缺近三分之一即4.92萬個單位。

招國偉關注如何追落後 促交代覓地資料

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，首5年建屋量距長策目標有很大距離，關注政府能否在「後5年」追回所有落後，認為房委會應交代目前已覓得可建31.6萬伙單位的具體資料。他續說，即使政府稱未來10年已達公營房屋長策目標，但若不開展長遠規劃，之後無以為繼。

根據運房局資料，房委會2020/21至2024/25年度料提供6.71萬個公屋或綠置居單位，加上房協的3400個公屋單位，未來5年公屋落成量達7.05萬個。其中2024/25年度，房委會預料有8100個公屋或綠置居單位落成，包括鯉魚門邨擴建第4期項目、沙田恆泰路第2期、屯門業旺路第2期及長沙灣西北九龍填海區1號地盤（東）。

兩項目延期一年 兩項目遭剔走

對比去年資料，多個公屋或綠置居項目出現延誤。包括原定2022/23年度落成、提供900及2100伙的白田邨第10期與前大磡村第2期項目，將延至2023/24年度落成，令2022/23年度總落成量由1.34萬減至1.04萬伙。而原定2023/24年度落成、提供700及400伙的新葵街與大窩口道第二期項目，更被剔出未來5年公屋建設計劃。

資助出售房屋方面，房委會料2020/21至2024/25年度內提供2.81萬伙居屋，加上房協約2800個資助出售單位，料期內資助出售房屋落成量為3.08萬個；其中2024/25年度料有7900伙居屋落成，是未來5年內最多一年。

運房局稱，建屋量受各種不確定因素影響，因未來5個年度的項目大多已通過諮詢及規劃程序，落成時間表較確實；而2025/26年度後落成項目，大部分屬初期規劃及設計階段，受土地改劃、地區諮詢等因素影響，現難列詳細時間表。

相關字詞﹕長策 公營房屋建設計劃 房委會 居屋 公屋

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