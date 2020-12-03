輪公屋津貼7月派 一戶最多3850元

公屋供不應求，最新平均公屋輪候時間增至5.6年。運房局昨向立法會提交文件交代計劃細節，合資格申請者需為公屋輪候冊「一般申請住戶」，即兩人或以上家庭及長者一人申請者，但不包括非長者一人申請者；申請者需已輪候公屋逾3年、無領取綜援、未獲首次公屋編配等。

須候逾3年 料惠9萬戶

運房局計劃明年6月底起向所有已輪候公屋逾3年的合資格住戶派申請表，目標明年7月起發放現金津貼；擬發放金額會按7月生效的綜援租金津貼最高金額的一半而釐定，1人、2人、3人家庭獲取津貼為1250元、2200元及2650元；6人或以上家庭為3850元（詳見表）；當住戶獲首次公屋編配後，將停止發放津貼。當局預計約9萬戶合資格申請津貼，計劃涉及開支約80多億元。

為防遭濫用，房屋署將抽樣調查，並在申請表指明作虛假陳述或提供虛假文件屬刑事罪行，警方可調查，申請者或遭檢控，政府亦會保留權利向罪成者追回已發放津貼。

社聯：倘不同步推租管 恐業主趁機加租

社聯業務總監黃健偉歡迎現金津貼計劃，但認為要發揮津貼對基層家庭最大效用，政府需同時推出租管及空置稅，否則不能排除有業主藉計劃加租。他說，不少公屋申請者或因不同原因，不接受首次公屋編配而等候第二、三次編配，建議政府應將津貼涵蓋至申請住戶上樓為止。

單身戶無份 尹兆堅批「向弱者抽刃」

尹兆堅表示，政府未推行租管就推出津貼，將令劏房業主藉計劃加租蠶食津貼，令劏房單位租值增加，變相托市，擔心基層最終未能受惠。尹又稱，現時非長者一人住戶申請被列入「配額及計分制」隊伍，行政上已將其編配上樓優次放在最後，而且非長者一人住戶同樣面對住屋困難，住屋負擔更較家庭高，批評政府不准他們申請津貼是「向弱者抽刃」。他又說，津貼只涵蓋至獲首次公屋編配，猶如強迫住戶必須接受首次編配，斥政府「幫人都幫得衰過人」。