DR女醫誤殺下周判刑 官：有責為療程把關

被告麥允齡（39歲）被控於2012年10月10日，連同DR集團創辦人周向榮及實驗室技術員陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳（終年46歲）。被告曾於2017年受審，但陪審團未達有效裁決需發還重審，周和陳則分別判囚12年和10年，他們正就定罪和刑期上訴。

辯方：錯誤對僱主忠誠 執業經驗少

代表被告的資深大律師鄧樂勤表示，麥2006年畢業於中大醫科，現已婚育有4歲女兒，惟女兒發展遲緩，需接受特殊教育。事件後麥一度未有工作，至2014年再度執業，但因需要照顧女兒，2017年以兼職形式工作。

鄧大狀又稱，同案被告周向榮負責管理整間公司，陳冠忠則刻意不做驗菌測試，惟麥允齡情况不同，她當時判斷出錯、錯誤地對僱主忠誠，擔任執業醫生的經驗相對較少，公司規管制度亦意外地差。

官：折騰逾8年 額外減刑

法官張慧玲認同麥與其餘兩人罪責不同，但她作為整個療程「最後把關者」，假如她先檢查，客人便不會注入有問題產品。張官又認為，DR集團的醫生會向客人講解療程，實際上已對周向榮提供協助。張官又說，本案雖不涉濫用誠信，但麥的醫生身分本身受客人信任，有責任保護客人最佳利益。

不過，張官同時接受辯方所指，麥曾經歷為時百日審訊，再經歷重審，事件折騰逾8年，故會給予額外刑期扣減。

【案件編號：HCCC437/15】