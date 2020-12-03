無控國安法罪 區院稱免越權招覆核延誤快必案今交國安法官處理

【明報專訊】人民力量副主席譚得志（快必）早前因在街站叫喊「光復香港 時代革命」等口號，被控發表煽動文字等14罪，控方早前申請案件轉交國安法指定法官審理，控辯雙方昨在區域法院就申請陳辭。區院首席法官高勁修最終以避免越權招致司法覆核而令案件延遲為由，下令將案件交由指定法官處理控方申請及爭議，押後聆訊至今天。司法機構網頁顯示，將交由區域法院法官陳廣池處理雙方爭議。
被告譚得志（48歲）被控14項控罪，包括7項發表煽動文字罪、一項串謀發表煽動文字罪，其餘為在公眾地方作出擾亂秩序的行為、煽惑他人參與未經批准集結等罪。當中並無牽涉《港區國安法》罪名。他昨日無申請保釋，繼續還押。
控方：口號有分裂意味
國安法官有責審
律政司高級助理刑事檢控專員周天行指出，即使控方以《刑事罪行條例》的煽動罪起訴被告，但被告叫喊的口號如「光復香港 時代革命」、「香港獨立 唯一出路」等，有分裂意味，以圖改變香港憲制地位，屬危害國家安全的行為，指定法官有強制責任審理本案，否則便會出現越權問題，或招致司法覆核。
辯方稱早前提訊從未提
質疑控方立場不一
代表譚得志的資深大律師戴啟思反對稱，據《區域法院條例》，法官有權就刑事案件做決定，非指定法官的決定都屬法庭的決定，該決定不會引起司法覆核問題。戴啟思又稱，被告不是被控國安法罪行，而早前案件提訊及申請保釋時，都不是由指定法官處理，控方亦沒有要求交由指定法官處理，質疑控方的立場前後不一致。
今聽取爭議 再定需否國安官
法官高勁修聽畢陳辭表示，案件一旦交由非國安法指定法官處理控方申請，不論其決定有利於控方抑或辯方，都有可能出現越權風險，或會引來司法覆核。
高官稱，安排法官的事務全屬司法機構的責任，他身為排期法官，應避免案件延誤，從行政上考慮，認為由指定法官處理控方的申請，可避免任何潛在越權情况觸發司法覆核挑戰，且讓控辯雙方聚焦議題，最終下令將案件交由國安法指定法官，讓其聽取控辯雙方爭議，以決定案件最終是否需由指定法官審理。高官強調，他的決定不涉解讀國安法。
【案件編號：DCCC927、928、930/20】