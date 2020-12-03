無控國安法罪 區院稱免越權招覆核延誤快必案今交國安法官處理

被告譚得志（48歲）被控14項控罪，包括7項發表煽動文字罪、一項串謀發表煽動文字罪，其餘為在公眾地方作出擾亂秩序的行為、煽惑他人參與未經批准集結等罪。當中並無牽涉《港區國安法》罪名。他昨日無申請保釋，繼續還押。

控方：口號有分裂意味

國安法官有責審

律政司高級助理刑事檢控專員周天行指出，即使控方以《刑事罪行條例》的煽動罪起訴被告，但被告叫喊的口號如「光復香港 時代革命」、「香港獨立 唯一出路」等，有分裂意味，以圖改變香港憲制地位，屬危害國家安全的行為，指定法官有強制責任審理本案，否則便會出現越權問題，或招致司法覆核。

辯方稱早前提訊從未提

質疑控方立場不一

代表譚得志的資深大律師戴啟思反對稱，據《區域法院條例》，法官有權就刑事案件做決定，非指定法官的決定都屬法庭的決定，該決定不會引起司法覆核問題。戴啟思又稱，被告不是被控國安法罪行，而早前案件提訊及申請保釋時，都不是由指定法官處理，控方亦沒有要求交由指定法官處理，質疑控方的立場前後不一致。

今聽取爭議 再定需否國安官

法官高勁修聽畢陳辭表示，案件一旦交由非國安法指定法官處理控方申請，不論其決定有利於控方抑或辯方，都有可能出現越權風險，或會引來司法覆核。

高官稱，安排法官的事務全屬司法機構的責任，他身為排期法官，應避免案件延誤，從行政上考慮，認為由指定法官處理控方的申請，可避免任何潛在越權情况觸發司法覆核挑戰，且讓控辯雙方聚焦議題，最終下令將案件交由國安法指定法官，讓其聽取控辯雙方爭議，以決定案件最終是否需由指定法官審理。高官強調，他的決定不涉解讀國安法。

【案件編號：DCCC927、928、930/20】

明報記者

（港區國安法）