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警署報到後通宵扣查 黎智英兩壹傳媒高層 控欺詐今提堂

【明報專訊】壹傳媒集團創辦人黎智英、兩名兒子、4名壹傳媒集團高層及前眾志成員周庭等共10人，今年8月涉嫌違反《港區國安法》及串謀欺詐等罪被捕，其後獲准保釋候查。黎智英昨午就案件到旺角警署報到，及後警務處國家安全處落案控告黎智英、壹傳媒集團總裁及財務總裁周達權、行政總監黃偉強，共同干犯一項「欺詐」罪，3人被通宵扣查，案件今早在西九龍裁判法院提堂。

黎智英昨午約1時乘座駕抵達旺角警署報到，下車時被守候的傳媒包圍，被問及會否擔心被即時還押，他表示「唔諗呢啲嘢㗎啦」。何俊仁昨午先後兩次進出旺角警署，昨晚約7時離開警署時向記者表示，他前往警署為黎智英作人事擔保，惟等候數小時仍未能成功，相信他將被通宵扣押。警方表示警務處國家安全處仍在調查案件。

據了解，警方同案共拘捕10人，其中8人昨日到警署報到，黎智英、黃偉強、周達權被落案起訴，另外同案5名涉案男子須於明年3月上旬再向警方報到。另外，前眾志成員周庭昨日涉包圍警察總部一案被羈留，李宇軒在內地被捕，兩人未能到警署報到。

警曾稱涉騙取低價使用廠房權利

今年8月，近200名警員到《蘋果日報》所在的將軍澳壹傳媒總部大樓搜查約4小時，帶走25箱證物，其間有警員翻閱記者座位上的文件。警方在案件中拘捕黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒集團高層，包括壹傳媒行政總裁張劍虹及壹傳媒動畫公司總經理吳達光。另外前眾志成員周庭、民間組織「香港故事」成員李宇軒、前學民思潮成員李宗澤，亦涉嫌勾結外國或者境外勢力被捕。

警方國安處高級警司李桂華於搜查壹傳媒大樓後稱，涉事的傳媒公司涉嫌串謀用欺詐手段騙取以低價使用廠房的權利，事件中6名男子被捕。

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