被警撲跌12歲女童 投訴警疏忽職守

【明報專訊】今年9月6日九龍區遊行期間，一對兄妹在旺角街頭遭防暴警察截查，其間12歲女童因驚慌逃跑，遭防暴警撲跌，警員用身體把女童壓在地上，事主何氏兄妹一度被指違限聚令遭票控，後獲警方撤銷。油尖旺區議員余德寶昨日陪同女童及其母何太到旺角警署正式投訴，指控涉事警員「疏忽職守」。女童透過區議員表示， 「警察對我用這粗暴行為是不能接受。這是濫用武力，不是最低武力。我當時手無寸鐵，沒有犯法，卻遭受警察侮辱對待。現在我已受到傷害，不能忘記這不快樂的經歷。」
何太及女兒昨日到旺角警署投訴，警員記錄二人的投訴資料，料稍後需再赴投訴警察課再落口供跟進。余德寶表示，女童及何太均作出投訴，女童投訴當日4名防暴警察用膝壓她身體，屬粗暴對待。她稱當時有向警員解釋同行的是哥哥，但警員不理會，並向兄妹及另一名不認識的中年男子發出限聚令告票。事後警方撤銷告票，她認為警員當日是濫告。余指出何太當日趕到現場向在場警員解釋想帶走子女，但指警員不理會及不禮貌，認為警員「疏忽職守」。
余德寶表示，昨日把當天的相片及新聞片段呈交警方，片段顯示警員所屬編隊，稱何家希望能透過投訴討回公道。
警方：公平公正處理每宗投訴
警方回應稱，投訴警察課會按既定程序公平公正處理每一宗投訴，不會評論任何個別案件。