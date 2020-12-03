被警撲跌12歲女童 投訴警疏忽職守

何太及女兒昨日到旺角警署投訴，警員記錄二人的投訴資料，料稍後需再赴投訴警察課再落口供跟進。余德寶表示，女童及何太均作出投訴，女童投訴當日4名防暴警察用膝壓她身體，屬粗暴對待。她稱當時有向警員解釋同行的是哥哥，但警員不理會，並向兄妹及另一名不認識的中年男子發出限聚令告票。事後警方撤銷告票，她認為警員當日是濫告。余指出何太當日趕到現場向在場警員解釋想帶走子女，但指警員不理會及不禮貌，認為警員「疏忽職守」。

余德寶表示，昨日把當天的相片及新聞片段呈交警方，片段顯示警員所屬編隊，稱何家希望能透過投訴討回公道。

警方：公平公正處理每宗投訴

警方回應稱，投訴警察課會按既定程序公平公正處理每一宗投訴，不會評論任何個別案件。