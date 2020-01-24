18國150議員聯署 促林鄭介入助12港人

據英國組織「香港監察」（Hong Kong Watch）公開信件，來自美國、英國、加拿大、澳洲、日本等18個國家議員在聯署信中要求林鄭採取行動確保12人安全，並向北京提出包括釋放12人並送返香港受審；允許家屬委派律師會見；允許聯絡家屬，以及確保12人得到所需藥物及醫療支援。

聯署信提到，去年香港200萬人上街反對修訂《逃犯條例》，因對中國司法系統有擔憂，包括憂慮施用酷刑及強逼疑犯認罪，並指出林鄭月娥身為特首，有責任介入年輕人事件，保證各人得到公義，否則就是放棄服務港人、確保他們的福祉及安全的責任。

美報告倡國會庇護回歸後出生港人

另外，由美國國會成立的美中經濟安全審查委員會發表年度報告，當中稱《港區國安法》從根本地改變了香港與美國、其他民主國家的關係，稱國安法有關域外行為的條文，對美國人構成巨大威脅。報告亦批評當局延遲立法會選舉、拒絕民主派參選人參選等措施，向美國國會提出多項建議，包括對於憂慮政治逼害而離開的港人，減低他們獲美國簽證的難度；考慮立法將政治庇護延伸至1997年6月30日後出生的港人等。

政府昨凌晨發表新聞稿，稱「強烈反駁」報告、「堅決反對」其在香港章節中作出的「無理攻擊」和「不實指控」。政府發言人稱，報告是美國繼國會通過一系列針對香港的法律後，「又再明目張膽地干預香港事務的活生生例子」，批評美國藉香港問題打擊中國，「做法虛偽」，稱其政治手段反而會損害港美關係及美方自身利益。