港聞

港聞二

18國150議員聯署 促林鄭介入助12港人

【明報專訊】12名港人8月底涉嫌潛逃台灣途中被內地海警拘捕，涉嫌組織他人偷越邊境、偷越邊境，上月底移送深圳鹽田區人民檢察院審查起訴。來自18個國家、逾150名議員前日聯署去信特首林鄭月娥要求介入事件，確保12人安全，獲釋放並返港受審。

據英國組織「香港監察」（Hong Kong Watch）公開信件，來自美國、英國、加拿大、澳洲、日本等18個國家議員在聯署信中要求林鄭採取行動確保12人安全，並向北京提出包括釋放12人並送返香港受審；允許家屬委派律師會見；允許聯絡家屬，以及確保12人得到所需藥物及醫療支援。

聯署信提到，去年香港200萬人上街反對修訂《逃犯條例》，因對中國司法系統有擔憂，包括憂慮施用酷刑及強逼疑犯認罪，並指出林鄭月娥身為特首，有責任介入年輕人事件，保證各人得到公義，否則就是放棄服務港人、確保他們的福祉及安全的責任。

美報告倡國會庇護回歸後出生港人

另外，由美國國會成立的美中經濟安全審查委員會發表年度報告，當中稱《港區國安法》從根本地改變了香港與美國、其他民主國家的關係，稱國安法有關域外行為的條文，對美國人構成巨大威脅。報告亦批評當局延遲立法會選舉、拒絕民主派參選人參選等措施，向美國國會提出多項建議，包括對於憂慮政治逼害而離開的港人，減低他們獲美國簽證的難度；考慮立法將政治庇護延伸至1997年6月30日後出生的港人等。

政府昨凌晨發表新聞稿，稱「強烈反駁」報告、「堅決反對」其在香港章節中作出的「無理攻擊」和「不實指控」。政府發言人稱，報告是美國繼國會通過一系列針對香港的法律後，「又再明目張膽地干預香港事務的活生生例子」，批評美國藉香港問題打擊中國，「做法虛偽」，稱其政治手段反而會損害港美關係及美方自身利益。

相關字詞﹕港區國安法 美中經濟與安全審查委員會 林鄭月娥 12港人

上 / 下一篇新聞

確診再破百初確70 洗腎病房疑空氣播毒 除罩進食一刻鐘 養和患者傳染鄰牀
確診再破百初確70 洗腎病房疑空氣播毒 除罩進食一刻鐘 養和患者傳染鄰牀
上門助10人復康 聯合治療師發病續上班
上門助10人復康 聯合治療師發病續上班
ICU負壓牀使用率逾半 亞博加開500牀
ICU負壓牀使用率逾半 亞博加開500牀
殘疾院舍飈39確診 地盤群組增至19人
殘疾院舍飈39確診 地盤群組增至19人
檢疫發病無求醫 長期病老婦不治
檢疫發病無求醫 長期病老婦不治
違限聚罰款1萬 行會最快明討論 實際金額爭本周公布 許樹昌：從嚴執法更重要
違限聚罰款1萬 行會最快明討論 實際金額爭本周公布 許樹昌：從嚴執法更重要
業界料三成食肆未申安心碼 有餐廳寧轉外賣拒配合
業界料三成食肆未申安心碼 有餐廳寧轉外賣拒配合
新巴城巴再推自願無薪假 70兼職車長停工
新巴城巴再推自願無薪假 70兼職車長停工
陳肇始：擬供免費新冠疫苗 300萬人優先接種
陳肇始：擬供免費新冠疫苗 300萬人優先接種
數碼港電競場疫下零收入 業界促支援周邊產業
數碼港電競場疫下零收入 業界促支援周邊產業
許智峯人在丹麥 未回應妻兒同離港 當地接洽人引述許：不會在丹麥申請庇護
許智峯人在丹麥 未回應妻兒同離港 當地接洽人引述許：不會在丹麥申請庇護
李臻訪問 林鄭笑溫和合作 片段外泄 有線稱保留追究
李臻訪問 林鄭笑溫和合作 片段外泄 有線稱保留追究
被警撲跌12歲女童 投訴警疏忽職守
被警撲跌12歲女童 投訴警疏忽職守
警署報到後通宵扣查 黎智英兩壹傳媒高層 控欺詐今提堂
警署報到後通宵扣查 黎智英兩壹傳媒高層 控欺詐今提堂
無控國安法罪 區院稱免越權招覆核延誤快必案今交國安法官處理
無控國安法罪 區院稱免越權招覆核延誤快必案今交國安法官處理
交陳廣池接手 大狀：非全依控方「算護司法獨立」
交陳廣池接手 大狀：非全依控方「算護司法獨立」
DR女醫誤殺下周判刑 官：有責為療程把關
DR女醫誤殺下周判刑 官：有責為療程把關
輪公屋津貼7月派 一戶最多3850元
輪公屋津貼7月派 一戶最多3850元
公營屋5年建10萬伙 差長策目標5萬
公營屋5年建10萬伙 差長策目標5萬
海關檢380萬元毒品 拘兩無業青年
海關檢380萬元毒品 拘兩無業青年
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】不滿裁員 區議員新服務：教街坊cut有線
【Emily】不滿裁員 區議員新服務：教街坊cut有線
【Emily】林煥光談青年溝通：千祈唔好先講政治
【Emily】林煥光談青年溝通：千祈唔好先講政治
【Emily】孖田北俊食漢堡 田二少：阿哥，我不想努力了
【Emily】孖田北俊食漢堡 田二少：阿哥，我不想努力了
【Emily】新入職公僕宣誓 警隊最多
【Emily】新入職公僕宣誓 警隊最多
【Emily】港大IG濾鏡 畢業生「置身」校園
【Emily】港大IG濾鏡 畢業生「置身」校園