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港聞二

李臻訪問 林鄭笑溫和合作 片段外泄 有線稱保留追究

【明報專訊】有線新聞部周二裁員觸發中國組全組總辭及港聞組16人辭職以示不滿，昨再有至少兩名新聞部員工接解僱通知，另有一名美術部主管請辭。另外，網上流傳有線新聞總監李臻早前專訪特首林鄭月娥的片段，林鄭指李臻「問得咁mild（溫和）？」，有線回覆稱會保留追究權利。

網上流傳影片顯示，林鄭指李臻「問得咁mild（溫和）？」，李回應「第二節就會……第二節就會硬淨啲」，林隨即說「難怪我新聞秘書話，好合作、好合作，好配合、好配合」。

中國組前助理採主：

新管理層干涉編採「扮平衡」

周二被裁的有線中國組前助理採訪主任黃麗萍昨於港台節目《千禧年代》表示，全組請辭並因單一事件，而是大家累積對公司的失望已至絕望，而且裁員手法粗暴，又指新管理層曾出手干涉新聞編採，例如中國組因應12名被拘留在內地的港人被委派律師，而做有關官派律師的故事，有線新聞及公共事務副總經理許方輝則指要找一些官派律師可幫人的個案，並要求道明不可自行委派律師的界線，黃質疑對方是「扮平衡」干擾新聞工作。

黃又在商台節目《在晴朗的一天出發》舉例說，港台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲被捕當日，許方輝提議以特首林鄭月娥訪京或4個檢測中心作頭條新聞。她又表示中國組不經常去官方記者會，因可用外電片段，以爭取時間做獨家新聞，但許方輝質疑為何不像無綫直播外交部記者會，「如果睇住無綫做，我就不做有線啦……死跟住人做，就沒了特色」。

對於《新聞刺針》全組被裁會否涉政府審查，她認為「完全有可能」，質疑裁走一個畢業半年的大學畢業生可節省多少資金，「裁一個（高層）李臻、陳興昌，可以保到10 個（記者）了」。

新聞部昨兩人接解僱通知

有線：周二裁員當日正休假

有線寬頻回覆，昨並無另一批被裁名單，有員工昨收到離職通知，只因周二部分被裁員工正放假，只有待他們昨上班時再安排處理離職事宜，他們全屬於前日所提及約100名受影響的員工。

另外，免費報章《am730》社長盧覺麟表示，因新型冠狀病毒疫情打擊收入，需要裁員4、5人，並確認周二解僱兩名編緝，其他被裁員工將陸續於今周內收到通知。

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