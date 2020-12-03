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許智峯人在丹麥 未回應妻兒同離港 當地接洽人引述許：不會在丹麥申請庇護

【明報專訊】上月辭任立法會議員的民主黨許智峯11月30日赴丹麥，稱出席當地環保會議。有網媒昨晚引述消息稱，許智峯父母、妻子及兩名幼年兒女，昨晚亦乘飛機離港。本報昨午多次以WhatsApp短訊及致電許智峯，許至截稿前未有回覆。替許安排行程的團體負責人Thomas Rohden回應本報查詢，稱現時與許智峯一起，狀况安全。對於許智峯目前有否計劃在丹麥尋求政治庇護，Thomas僅回覆說「不會（No）」。

網媒「香港01」昨晚引述消息報道，稱許智峯父母、妻子及兩名子女昨晚離港。對於許的家人離港，許辦職員及多名黨友均稱不知情。

據美聯社報道，許智峯到訪丹麥並以電郵回覆稱，「香港每况愈下，須讓世界知道香港已不再是自由城市」。許智峯又稱，自他從政從沒想過有天會入獄，但民主十分脆弱，所有民主派人士有責任於危難時刻團結一致，他呼籲歐洲國家如丹麥跟隨英國的步伐，為香港示威者提供避風港（safe haven），讓他們免於中國共產黨的恐懼。報道又指，丹麥外相科弗德（Jeppe Kofod）稱，他沒留意許到訪丹麥，稱「沒有計劃與他會面」。

協助安排許智峯當地行程的團體Danish China Critical Society負責人Thomas Rohden回應本報查詢，說他與許智峯一起，他狀况安全，又稱許目前無計劃在丹麥尋求政治庇護。本報獲得許在丹麥的最近相片，戴上口罩的許，精神不錯。

身負9控罪 出發前已通知法庭

許智峯現有9項控罪在身（見表）。他11月26日因「光復屯門公園」案提堂時，法官批准許智峯出發外遊前72小時通知法庭及警方。許的職員日前表示，許智峯在11月30日到丹麥，出席環團氣候變化會議，12月4日返港。

林卓廷：去留肝膽兩崑崙

民主黨林卓廷稱，昨看到傳媒報道，不了解事件，只回應「去留肝膽兩崑崙」。

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，若許智峯全家離港，相信是丹麥已給予許政治庇護，她認為許智峯雖有官司在身，但全不涉及嚴重罪行，「最高刑罰都是兩三年」，看不到相關罪行檢控可視為政治逼害。葉太認為，丹麥等北歐國家過往經常高舉人權旗幟，認為有關國家「脫離現實、不了解香港真實情况，當他們是人權鬥士」。

相關字詞﹕立法會延任 民主黨 許智

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