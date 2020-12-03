港聞

港聞一

數碼港電競場疫下零收入 業界促支援周邊產業

【明報專訊】政府因疫情實施多項社交距離措施，不少活動須取消或轉為網上舉行，實體電競賽事首當其衝。數碼港公眾使命總監陳思源透露，去年7月啟用的數碼港電競場地今年1月後無再辦實體賽事。不過，數碼港行政總裁任景信稱仍對行業前景充滿信心，稱全球遊戲市場增長的帶動下可帶來商機。業界人士則稱，疫情下業界發展兩極化，做場地的收入歸零，但電競周邊產業有明顯增長，期望數碼港的支援計劃不只側重舉辦賽事。

數碼港去年起推出多個計劃推動電競發展，任景信稱，其中支援比賽、人才培訓及境外交流的「電競行業支援計劃」先後3輪共接受逾220個申請，並已批出122個項目。任說，疫情下大家留在家中，網上活動增加，而愈來愈多手遊電競及雲端遊戲平台發展，加上5G的技術可發展出不同方式參與電競，看好其商機。

看好前景：5G創商機

陳思源透露，去年7月啟用的數碼港電競場地至今年1月共舉行12項賽事，參與人數逾3000，其後因社交距離措施無再辦實體賽事，轉為網上轉播，場地轉而用作講座、研討會及展覽。他期望疫情過去可重辦活動。

香港電競總會會長楊全盛形容業界情况兩極化，疫情下電競場地強制關閉收入歸零，國際賽無法舉行；同時全球遊戲業做好，做遊戲及相關技術前景轉好。電子競技體育總會副會長鄺君賢稱，過去本港對電競業發展支援側重活動製作、舉辦比賽，疫情下「電競行業支援計劃」雖已放寬支援網賽，但認為電競有不同板塊，如遊戲製作、數據處理，周邊轉播、遊戲技術分析等範疇支援不足，若不盡快研究提供支援，人才、企業會流走，建議改善支援計劃。

數碼港下周五、六舉行全虛擬「數碼娛樂領袖論壇」，費用全免，將邀請業內精英剖析遊戲與電競業發展，另有勁旅現場競賽和表演賽。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

確診再破百初確70 洗腎病房疑空氣播毒 除罩進食一刻鐘 養和患者傳染鄰牀
確診再破百初確70 洗腎病房疑空氣播毒 除罩進食一刻鐘 養和患者傳染鄰牀
上門助10人復康 聯合治療師發病續上班
上門助10人復康 聯合治療師發病續上班
ICU負壓牀使用率逾半 亞博加開500牀
ICU負壓牀使用率逾半 亞博加開500牀
殘疾院舍飈39確診 地盤群組增至19人
殘疾院舍飈39確診 地盤群組增至19人
檢疫發病無求醫 長期病老婦不治
檢疫發病無求醫 長期病老婦不治
違限聚罰款1萬 行會最快明討論 實際金額爭本周公布 許樹昌：從嚴執法更重要
違限聚罰款1萬 行會最快明討論 實際金額爭本周公布 許樹昌：從嚴執法更重要
業界料三成食肆未申安心碼 有餐廳寧轉外賣拒配合
業界料三成食肆未申安心碼 有餐廳寧轉外賣拒配合
新巴城巴再推自願無薪假 70兼職車長停工
新巴城巴再推自願無薪假 70兼職車長停工
陳肇始：擬供免費新冠疫苗 300萬人優先接種
陳肇始：擬供免費新冠疫苗 300萬人優先接種
許智峯人在丹麥 未回應妻兒同離港 當地接洽人引述許：不會在丹麥申請庇護
許智峯人在丹麥 未回應妻兒同離港 當地接洽人引述許：不會在丹麥申請庇護
李臻訪問 林鄭笑溫和合作 片段外泄 有線稱保留追究
李臻訪問 林鄭笑溫和合作 片段外泄 有線稱保留追究
18國150議員聯署 促林鄭介入助12港人
18國150議員聯署 促林鄭介入助12港人
被警撲跌12歲女童 投訴警疏忽職守
被警撲跌12歲女童 投訴警疏忽職守
警署報到後通宵扣查 黎智英兩壹傳媒高層 控欺詐今提堂
警署報到後通宵扣查 黎智英兩壹傳媒高層 控欺詐今提堂
無控國安法罪 區院稱免越權招覆核延誤快必案今交國安法官處理
無控國安法罪 區院稱免越權招覆核延誤快必案今交國安法官處理
交陳廣池接手 大狀：非全依控方「算護司法獨立」
交陳廣池接手 大狀：非全依控方「算護司法獨立」
DR女醫誤殺下周判刑 官：有責為療程把關
DR女醫誤殺下周判刑 官：有責為療程把關
輪公屋津貼7月派 一戶最多3850元
輪公屋津貼7月派 一戶最多3850元
公營屋5年建10萬伙 差長策目標5萬
公營屋5年建10萬伙 差長策目標5萬
海關檢380萬元毒品 拘兩無業青年
海關檢380萬元毒品 拘兩無業青年
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】不滿裁員 區議員新服務：教街坊cut有線
【Emily】不滿裁員 區議員新服務：教街坊cut有線
【Emily】林煥光談青年溝通：千祈唔好先講政治
【Emily】林煥光談青年溝通：千祈唔好先講政治
【Emily】孖田北俊食漢堡 田二少：阿哥，我不想努力了
【Emily】孖田北俊食漢堡 田二少：阿哥，我不想努力了
【Emily】新入職公僕宣誓 警隊最多
【Emily】新入職公僕宣誓 警隊最多
【Emily】港大IG濾鏡 畢業生「置身」校園
【Emily】港大IG濾鏡 畢業生「置身」校園