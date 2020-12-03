數碼港電競場疫下零收入 業界促支援周邊產業

數碼港去年起推出多個計劃推動電競發展，任景信稱，其中支援比賽、人才培訓及境外交流的「電競行業支援計劃」先後3輪共接受逾220個申請，並已批出122個項目。任說，疫情下大家留在家中，網上活動增加，而愈來愈多手遊電競及雲端遊戲平台發展，加上5G的技術可發展出不同方式參與電競，看好其商機。

看好前景：5G創商機

陳思源透露，去年7月啟用的數碼港電競場地至今年1月共舉行12項賽事，參與人數逾3000，其後因社交距離措施無再辦實體賽事，轉為網上轉播，場地轉而用作講座、研討會及展覽。他期望疫情過去可重辦活動。

香港電競總會會長楊全盛形容業界情况兩極化，疫情下電競場地強制關閉收入歸零，國際賽無法舉行；同時全球遊戲業做好，做遊戲及相關技術前景轉好。電子競技體育總會副會長鄺君賢稱，過去本港對電競業發展支援側重活動製作、舉辦比賽，疫情下「電競行業支援計劃」雖已放寬支援網賽，但認為電競有不同板塊，如遊戲製作、數據處理，周邊轉播、遊戲技術分析等範疇支援不足，若不盡快研究提供支援，人才、企業會流走，建議改善支援計劃。

數碼港下周五、六舉行全虛擬「數碼娛樂領袖論壇」，費用全免，將邀請業內精英剖析遊戲與電競業發展，另有勁旅現場競賽和表演賽。

明報記者

（疫情第四波）