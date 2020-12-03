新巴城巴再推自願無薪假 70兼職車長停工

新巴城巴表示，由於公司業務及財政狀况受疫情嚴重打擊，兩巴於12月1日起接受全職員工申請放取「自願性無薪假」至12月31日，其後會再檢視措施是否需要延續。兩巴表示公司一向有因應車務及人手需要而調整兼職車長的出勤安排。

工會：不影響出勤率 反應活躍

新巴職工會主席林錦標表示，公司推行無薪假措施前有通知工會，工會明白疫情影響公司營運，加上計劃屬自願申請，工會無奈接受安排。他說由於計劃不影響出勤率，據他了解申請反應「都幾活躍」。

九巴發言人表示，與其他公共交通營運商一樣，處於嚴峻的營運環境，明白企業採取減輕營運成本的舉措是迫不得已，九巴會與政府商討，期望有適當的對策協助業界渡過困難時期。

新巴及城巴於第一期保就業計劃中，分別獲批逾5132萬港元及8265萬元工資津貼，承諾受薪僱員人數分別為1986人及3352人。第二期保就業計劃獲批名單中，兩巴獲發工資津貼及承諾受薪僱員人數與第一期相若。

（疫情第四波）