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業界料三成食肆未申安心碼 有餐廳寧轉外賣拒配合

【明報專訊】政府要求食肆及指定處所於昨日或之前申請安心出行二維碼，並張貼在當眼處，但無交代共涉多少個場所。據食環署資料，全港有1.68萬間食肆可供堂食；政府資訊科技總監辦公室則稱逾3.6萬個場所參與計劃，但無提供當中食肆數量。飲食業估計約三成食肆未申請安心出行，估計因店主年紀大，不懂申請。不過，有食肆為免貼二維碼，改為只做外賣；也有餐廳把二維碼貼在地上。

當局未回應外賣須否安心碼

稱提供堂食須申請

食環署表示，全港共有約1.68萬個簽發可提供堂食的食物業牌照。

本報昨向食環署及食衛局查詢改為外賣是否不用申請安心出行，兩者均無正面回應，只重申早前公布資料，即提供堂食的餐飲業務負責人須在昨日之前申請安心出行二維碼。

全港1.68萬食肆售堂食

未交代參與計劃數目

政府資訊科技總監辦公室回覆稱，已有逾3.6萬個公私營場地參與安心出行，當中私營場所約有2.4萬個，但無回覆有多少食肆申請參與。

本報記者昨晚在通菜街34號至87號，檢視17間正營業食肆，發現14間已貼二維碼，大多貼在正門當眼處，但個別貼在正門門後，或開啟正門才見到二維碼。其餘3間未貼二維碼食肆中，兩間為外賣店，另一間店的女店員稱，該店已申請二維碼，但昨午才收到，未有時間張貼，稍後會貼上。

不過，有食肆抗拒登記安心出行。擁有兩間分店的「壹碗壹碟」昨在facebook表示，今天起暫停堂食，只做外賣。帖文提到估計生意額會下跌一半以上，兩店連工場有20個員工，壓力十分大，「我哋團隊真係寧願攬炒，都唔想接受啲咁嘅政策」。

另外，瓏門冰室把二維碼貼在入口附近的地上；而位於炮台山的「大澳德發」亦已張貼二維碼，同時亦貼告示，表明不會強迫食客使用。

黃家和促初期不強制執法：

不參與或因年老不懂科技

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，這兩天與不少食肆溝通，估計約三成食肆已登記；但同樣有三成食肆，尤其負責人較年老、不懂使用科技者，不懂登記及處理或不知強制登記。他認為申請時間倉卒，盼政府在初期執法時「唔好強制執法」，應再派人手加緊宣傳，協助登記。

（疫情第四波）

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