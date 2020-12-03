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違限聚罰款1萬 行會最快明討論 實際金額爭本周公布 許樹昌：從嚴執法更重要

【明報專訊】港府因應第四波疫情收緊防疫措施，有意提高違反限聚令、口罩令及不遵從強制檢測的定額罰款，由現時2000元增至最高1萬元。據悉，實際金額有待行政會議最快明天開會討論，港府爭取本周內公布決定。有政府專家顧問認為，增加罰款有用，但要控制疫情，加強巡查及從嚴執法更加重要。按政府執法數據，當局發出8000多張告票，主要由警方及食環署發出，同有執法權力的衛生署、漁護署、康文署、民政署則從未發出定額罰款告票（見表）。

6部門有權發告票 4署從未發

特首林鄭月娥周二行政會議前見記者時稱，理解市民抗疫疲勞，但部分人不自律，認為需要將現時違反限聚令、口罩令及不遵從強制檢測的2000元定額罰款倍增，又稱提升至3000元不夠。據悉，行政會議原則上同意將定額罰款由2000港元倍增，包括提高至1萬元的方案，正待律政司釐清罰款是否符合法律相稱性問題，行會準備最快周五開會討論，港府會爭取在周末前公布決定。

記者在昨午2時到旺角奶路臣街露天街市觀察，顧客有戴口罩，大部分攤檔檔販亦有戴，現場約有50檔舖，記者發現約有6名檔販沒戴口罩或拉下口罩，包括魚販、肉販、生果檔店員等。

不戴罩檔販：罰1萬全日戴

拉下口罩與顧客交談的菜販胡先生表示，目前生意難做，需叫賣吸引生意，稱全日戴口罩難以大聲叫賣，有需要時會除下「抖氣」。他說若增加罰款至1萬便會全日戴口罩。售賣臘味乾貨的周女士沒有戴口罩，她解釋剛食飯時除下未及戴上，又稱說話時口罩經常滑下，雙手油滑難整理。對於政府有意提高罰款，她稱只好見步行步。

記者其後到柴灣一帶的休憩處觀察，不時見到有長者除下口罩吸煙，並與街坊交談。73歲煙民孫先生表示，他自12歲吸煙，已很難戒煙，但家中有新抱和兩個孫，故落街「食口煙抖氣」，他強調每次吸煙除下口罩不足5分鐘，又不會與多人聚集，他說對增加罰款無奈，但認同可增加阻嚇力，以免疫情再擴散。

專家：倘從嚴執法 罰2000已夠

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受NOW新聞台查詢時表示，增加罰款可增加阻嚇，有效控制疫情，但他亦指出要措施有效，政府需加強巡查，並切實執行。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，有人不守防疫規定，主要是收不到當局會嚴正執法的信息，他認為，若當局發出從嚴執法信息，如未警告即票控，2000元本身已有足夠阻嚇力。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕許樹昌 口罩令 限聚令 定額罰款

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