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殘疾院舍飈39確診 地盤群組增至19人

【明報專訊】第四波疫情三大群組繼續擴大，昨增82宗相關個案中，東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍急增39宗確診，群組累計44人染疫，院舍51名院友已有41人染疫，感染率達八成。此外，將軍澳日出康城第9期地盤再多16宗確診，累計19宗個案，部分確診者曾到第9期第2、3座地盤工作。牽涉人數最多的歌舞群組昨增14宗確診，累計升至569宗，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不排除其他群組或源頭不明個案也是由歌舞群組散播出來。

歌舞群組增14 累計569

位於筲箕灣、服務智障者的東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍昨新增39名院友確診，連同日前個案，共有41名院友及3名職員確診。東華三院表示，另有兩名職員因發燒送院，該院舍共56名職員正檢疫。張竹君表示，該院舍是殘疾人士宿舍，院友難以全部戴好口罩，雖然院友未必能外出，但可在院內「行來行去」，或是傳播途徑。

部分地盤工曾到鄰座工作 有用休息室

此外，將軍澳日出康城第9期地盤再多14名工人及兩名家人確診，累計19宗個案，張竹君說，除了日前公布的第9期第1座地盤，部分確診者曾到第2、3座地盤工作，全個地盤900名工人已交樣本檢測。她又說，地盤內部分工人有用休息室，部分沒有，工人並非全部互相認識，沒集體活動，相信是人與人接觸傳播。

海鮮鍋聚會大多確診 一涉歌舞群組

至於歌舞群組，昨增14宗確診，累計569宗。日前政府要求曾到尖沙嘴松山海鮮鍋的人強制檢測，據衛生防護中心，一名曾到該餐廳的54歲女子（第6355宗）屬歌舞群組。張竹君說，該餐廳在11月15日有8至9人聚餐，當中大部分人已確診，另亦有工作人員確診。

歌舞群組新增確診人數回落，張竹君說，可能是部分個案未找到與歌舞群組的關聯，不排除其他群組或不明源頭個案也是由歌舞群組散播出來。她又說，歌舞群組部分確診者較早前曾檢測、呈陰性，但其後不放心或有不適而再檢測，才驗出陽性，會留意有否違反強制檢測公告的情况。

（疫情第四波）

相關字詞﹕日出康城 院舍爆發 歌舞群組 疫情第四波 新型冠狀病毒

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