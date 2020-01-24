ICU負壓牀使用率逾半 亞博加開500牀

今波多50至60歲患者 專家恐多人惡化迫爆

醫管局總行政經理劉家獻昨表示，新一波疫情較多50至60歲患者，大部分人穩定，但亦有人一入院就很差，據過往經驗，未來數周或有更多人進一步惡化，甚至要入ICU，ICU使用率昨已逾50%，若有更多人需入ICU，情况令人憂慮。

香港危重病學會前主席陳恩發表示，ICU使用率達一半令人擔心，雖然第三波疫情最嚴重時使用率曾達九成，但新一波疫情來得較急，且病人年紀較大，部分公院ICU獨立房間使用率已有三分之二。

陳恩發說，ICU的呼吸機等儀器一般較充足，但難短時間增人手，或要將部分服務轉交其他部門跟進，例如預約手術後要入ICU的個案或由麻醉科跟進，亦需將部分同樣確診新冠病毒的病人，安排到ICU非獨立房間留醫。

新開兩館互通 設20負壓艙

另外，醫管局今早8時起啟用亞博8號及10號展館的500張牀，與正使用的1、2號館一樣，接收病情輕微的18至60歲病人。初步確診者須在2號館，待確診才分流至其他館。

兩個新開場館互通，設20個負氣壓艙，作較私隱檢查，例如婦科檢查、心電圖等；或做高風險程序，例如抽取黏液、急救等。負壓艙可供最多4名同一家庭確診者同住，但不包括幼童。

或收逾60歲可自理病人 牀邊增緊急鈕

新場館在牀邊增設緊急按鈕，供病人向控制室通報緊急情况。天水圍醫院急症科顧問醫生李立業表示，這對有自理能力者作用不大，但鑑於不少60歲以上的人確診，不排除將來接收能自理的60歲以上病人，故預備按鈕。現時亞博4個場館現共有28名醫生、約100名護士，局方將繼續招募人手。

（疫情第四波）