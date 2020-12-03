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上門助10人復康 聯合治療師發病續上班

【明報專訊】昨日近一成半確診屬源頭不明，包括聯合醫院一名外展職業治療師，他發病和檢測後仍上班，近期曾上門為10人做復康訓練；另佛教醫院一名護士亦初步確診；至於聯合醫院兩名住院病人驗出陽性，共8名醫護和病人須檢疫。

15宗源頭不明 分佈港九新界

本港昨增103宗確診中，15宗源頭不明，分佈港九新界，包括家庭主婦、退休人士、陽明山莊保安、火炭按摩師、車牌「TC1509」的夜間的士司機等，亦包括聯合醫院31歲男外展職業治療師。

無接收確診者 佛教醫院護士初確

職業治療師負責外展服務，上門探訪病人提供職業治療，包括扶着病人做運動。他自11月24日起出現輕微喉嚨痛，先後兩次向私家醫生求診，11月29日獲安排測試，至12月1日獲通知結果陽性，暫列源頭不明本地個案。職業治療師11月26至30日休假，12月1日復工，自11月22日起為10名病人做過復康訓練，仍需調查他們須否檢疫。有3名職員曾與他共膳，須檢疫。

佛教醫院一名護士亦初步確診，於11月27日最後上班，翌日出現病徵，有兩名職員列作密切接觸者。由於佛教醫院無接收確診病人，相信其感染與工作無關。

戴外科罩入隔離房 3職員列密切接觸

聯合醫院一名52歲女病人周一早上因輕微發燒及咳嗽，到急症室求診後入住內科病房，病毒檢測陽性後將病人轉往隔離病房，5名曾同一病格的女病人被界定為密切接觸者須檢疫，她們初步檢測結果為陰性。女病人曾在另一病格短暫逗留，同病格8名病人須醫學監察。

聯合醫院另一名77歲女病人，因排尿困難及發燒周二晚入住外科病房的隔離病室，病毒檢測陽性後再轉送隔離病房。病人晚上需用連續正氣壓呼吸機，其間3名病房職員曾短暫進入病房，只戴外科口罩，被界定為密切接觸者，另3名醫護被列為其他接觸者，須醫學監察。

醫管局總行政經理劉家獻表示，已提醒醫護照顧接受霧化程序的病人時要穿適當個人保護裝備。

（疫情第四波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒肺炎

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