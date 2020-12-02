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2020年12月2日星期三
港聞二
康城11地盤工中招 900人周五前強檢 昨82確診 27%源頭不明
港九3院舍續爆發 歌舞群組傳播料超四代
高危者求診累醫生檢疫 何栢良促強檢後禁足
職員數萬 憂檢測變感染 院舍促登門派瓶及採樣
伊院化驗室兩醫生染疫 堅城診所漏送6樣本
裁員紛至 永東直巴炒200人 飲食界料行內失業增至16%
薛永恒：疫熾可高危場所強嘟安心 指疫情已「兩個世界」 實施言之尚早
稱「灣區就業」非送走人才 青年可回流
限聚取消本地團宗教豁免 婚禮股東會限20人
港星旅遊氣泡押後明年 月底檢視安排
維園關閉14天 工展會或受影響
警察遊樂會再遭擲汽油彈 物資貨車焚毁 警追緝3男
幼貓困牆外水渠 消防抹洗潔精救出
公司財困 父子東堤燒炭亡
訂飲品送8警署拖數 「反黑王sir」涉冒警被拘
動物墮斃案不起訴 倖存貓新主覆核 指律政司檢控期過後公布決定 公眾失提控權利
CCTV片現閃光 警稱周梓樂墮樓反射 鑑證專家下周出庭 做實驗佐證閃光來源
6人改控串謀暴動 控方稱憑證物、短訊等推斷
聽障生襲警判入更生中心 還押前喊「媽！生日快樂！」
防賄例拒擴至特首 林鄭：肯定不是無王管
海關破市值百萬走私海馬 拘接貨男
「斬件寄畀你」勒索狗主 無業男囚16月
DR美容奪命 施針女醫誤殺罪成 陪審團一致裁定 被告今午求情
指申領津貼屢遭刁難拖數 區議員：5毫膠袋徵費被追聲明交代
披露方國珊選舉開支捐贈者 林卓廷查冊遭私隱署質疑目的違例
李家超：再犯率比判囚者低 被捕少年宜警司警誡
黃偉綸：土地共享接業權人查詢 料明年正式申請
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【Emily】「女版許智峯」要擴鴿黨光譜 黨副主席三爭二
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【Emily】慢必曾訪爆疫食肆 檢測呈陰性
【Emily】梁君彥話疫情嚴峻縮議程 立會料早放工
【Emily】律師會新活動 帶學生參觀紀律部隊
【Emily】沙嶺直播「公祭」 區議員搞「公投」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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