黃偉綸：土地共享接業權人查詢 料明年正式申請

涉10項目 正早期商討

黃偉綸昨在立法會稱，當局接獲查詢涉10幅土地，預料業權人由早期商討至正式遞交申請需時。他解釋，潛在申請計劃的項目，可能本身欠缺交通基建或渠務設施，又或欠缺道路接駁，「譬如說出面欠缺一條道路，可能是200至300米，（政府）能否提供得到？是透過什麼機制？現時是這（初步商討）階段。」他盼望明年部分項目進入正式申請，屆時政府會交代項目地點及內容。

對於《施政報告》提及政府已就港鐵小蠔灣車廠用地上蓋發展，制訂分區計劃大綱圖；發展局常任秘書長甯漢豪表示，車廠用地上蓋是近年規模最大發展項目，當局與港鐵已討論成熟，有望在中長期提供約2萬個單位，當中約半為公營房屋，現階段計劃以資助出售房屋為主。她又稱，首批6000個單位最快2024年動工，2030年陸續入伙。

另外，發展局將推行「標準金額」徵收補價先導計劃，以加快舊工廈重建。有議員關注新措施將增加業主重建工廈的誘因，致減少工廈單位供應；亦有議員關注新措施會逼走目前租用工廈營運的文化藝術團體。

甯漢豪表示，目前全港約1000幢1987年前落成的舊工廈，其中屬單一業權、較易重建的工廈約有280幢，30多幢申請重建，認為仍有空間推動工廈活化，料新措施不會因此減少單位供應及逼走藝團。她說，當局明年將公布「標準金額」計劃，初步以分區、分重建用途制訂不同價單。